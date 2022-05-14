Финал "Евровидения-2022" начался в Турине

Фаворит "Евровидения-2022"

По данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине является Украина. Если прогнозы сбудутся, это станет третьей победой Украины на "Евровидении" после того, как она в 2003 году впервые приняла в нем участие. Годом позже украинская певица Руслана выиграла конкурс в Стамбуле, а украинка Джамала - в Стокгольме в 2016 году. В Турине от Украины выступает группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania". Хорошие шансы попасть в первую пятерку имеются у Великобритании, Швеции, Италии и Испании. Беларусь и Россия участие в "Евровидении" не принимают.

Беларусь отстранили от него в 2021 году из-за нарушения правил. Текст песни от этой страны не отвечал требованиям конкурса, запрещающим политические послания. Россию исключили от участия в "Евровидении" из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Телекомпании этих стран не транслируют конкурс, но его можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте "Евровидения".

Где пройдет "Евровидение-2023"

Страна-победительница получает право проводить следующий конкурс. Но Европейский вещательный союз может перенести "Евровидение" в другую страну, если нет условий для его проведения. В интервью DW солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк выразил надежду на то, что "Евровидение-2023" состоится в Украине. Европейский вещательный союз официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения" в стране, подвергшейся российской агрессии, не делал. Несмотря на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.

В истории "Евровидения" (конкурс впервые состоялся в 1956 году) были случаи, когда страна-победительница не смогла его провести. Так, в 1980 году Израиль отказался от этого права, так как был не в состоянии проводить конкурс дважды подряд после двух побед. "Евровидение" тогда прошло в Гааге, в Нидерландах.