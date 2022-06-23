Фестиваль "Мы – Украина`22" приглашает познакомиться с украинской драматургией

Еще в мае РДТЛ объявил конкурс на эскиз спектакля. До 10 мая режиссеры могли предлагать свои идеи, выбрав одну пьесу из 20 представленных классических и современных украинских драматических произведений. В конце мая комиссия РДТЛ выбрала и объявила 5 авторов, предложивших самых интересные идеи. Объявленные авторы продолжат соревноваться в конкурсе эскизов. В связи с непредвиденными обстоятельствами два режиссера - Анна Турло и Олексий Доричевский - не смогут участвовать в конкурсе.

Таким образом, в конкурсной программе фестиваля будут соревноваться три творца: Виктор Марвин - режиссер и актер украинского происхождения, в настоящее время работающий в Эстонском русском театре Vene Teater, который выбрал работу с "Семейными сценами" Анны Яблонской, Юлия Ауг - известная художница-диссидент, выступающая против российской военной агрессии и из-за своей позиции вынужденная уехать в Таллин, будет работать с пьесой Олега Михайлова "Клятвенные девы", Рамуне Кудзманайте – режиссер театра и кино из Вильнюса, которая представит на конкурсе пьесу Леси Украинки "Лесная песня".

На втором вечере фестиваля, 29 июня, комиссия выберет и представит эскиз победителя фестиваля, который станет новой постановкой театра. Комиссия состоит из членов художественного совета РДТЛ.

Участник конкурса режиссер Рамуне Кудзманайте рассказывает, чем ее привлекла пьеса Леси Украинки "Лесная песня": "Я выбрала эту пьесу, потому что именно она привлекла меня своей "чистотой", невинностью и простотой. В ней рассказывается о невинности, прирожденной чистоте природы и мира. Это то, что сегодня забыто, чего нет, потому что все это уничтожено человеческой жестокостью, эгоизмом, жадностью. Это очень похоже на войну, происходящую сегодня — другая история, другие символы, но невинность уничтожается".

Во время фестиваля режиссеры будут репетировать с актерами меньше недели, но режиссер считает, что даже в короткие сроки можно создать и получить интересный результат.

"Ограниченное время – это просто иная форма. Может, режиссёрских решений, света, костюмов будет не так много, но эскиз даёт возможность сделать "концентрат" пьесы, в котором будет раскрыта суть спектакля и характеры персонажей. Это очень интересный вид театрального искусства. Будем от корней выращивать дерево — на премьере покажем, насколько оно выросло", — говорит Р. Кудзманайте.

Другой участник конкурсной программы, режиссер украинского происхождения Виктор Марвин, также убежден, что пьеса Анны Яблонской "Семейные сцены" сегодня очень актуальна: "Эта пьеса попадает в сегодняшний контекст по происходящим событиям. Действие пьесы разворачивается в России, в небольшом городке, откуда люди едут воевать в Украину, где занимаются разными делами, где убивают, воруют и возвращаются домой, привозя на родину стиральные машины. У меня возникают вопросы не в пьесе, а вообще, после начала жестоких событий. Вопрос первый: что это за люди, какая это среда и как они дошли до такой расчеловечности? И второй: что будет, когда эти люди вернутся домой?"

По словам главного режиссера РДТЛ Владимира Гурфинкеля, для каждого театрального деятеля и творца внимание и поддержка Украины, ее народа, стали очень важными, поэтому в этом году ежегодный фестиваль был посвящен именно украинской драматургии.

"Украина в последнее время стала настолько болезненной точкой, что значение украинской литературы, драматургии и украинских авторов выросло в глазах каждого театрального деятеля. Мы инициируем проект "Мы - Украина`22", потому что хотим услышать сердце Украины и своими художественными средствами раскрыть эти чувства литовскому зрителю", – говорит В. Гурфинкель.

Главный режиссер считает, что мы живем в такое время, когда в искусстве равнодушных людей быть не может: "Художники должны находить точки соприкосновения с миром, они не могут быть равнодушными к тому, к чему пришел наш мир".

В этом году инициированный театром проект "Мы – Украина`22" приглашает режиссеров и зрителей открыть для себя новые явления драматургии и театральной культуры представляемой страны. В следующем году РДТЛ планирует провести фестиваль "Мы - Франция" и "Мы - Польша". С 2022 года каждый июнь РДТЛ будет приглашать зрителей литовского театра взглянуть на культуру, литературу, искусство и театр сквозь призму иной страны, ее национальной драматургии.

После реализации этого проекта репертуар театра будет ежегодно пополняться новыми авторами и новой эстетикой, создавая творческую среду и соседним странам - Польше, Латвии, Украине - для реализации своих художественных устремлений и расширения культурного кругозора, работая с драматическим произведением другой страны.

Все мероприятия фестиваля – бесплатные.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.