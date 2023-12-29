Эмир Кустурица заявил о планах экранизировать "Мертвые души"

 
snob.ru
Emiras Kusturica
Emiras Kusturica
ФОТО: Vida Press

Эмир Кустурица рассказал, что собирается экранизировать «Мертвые души» Николая Гоголя. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на интервью сербского режиссера. По словам кинематографиста, его версия классического произведения будет называться «Три женщины и мертвые души», пишет Snob.ru.

Осенью Кустурица анонсировал другой кинопроект в России. Он собирается снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр». В октябре писатель и режиссер встретились в Ясной Поляне в рамках Школы кинокритики. Водолазкин сам выступит в роли сценариста. Для него это будет первый подобный опыт.

В начале года Кустурица заявил, что хочет экранизировать три произведения Гоголя: «Коляска», «Сорочинская ярмарка» и «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». Кинематографист назвал творчество писателя «самым мощным примером реалистичной литературы». Все свои проекты в России Кустурица планирует снимать на русском языке.

69-летний Эмир Кустурица начал кинокарьеру в 1970-х годах. Среди его самых известных фильмов — «Время цыган», «Андерграунд», «Черная кошка, белый кот» и «Жизнь как чудо». За свои картины режиссер получил множество наград, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

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