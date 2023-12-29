Эмир Кустурица заявил о планах экранизировать "Мертвые души"

Осенью Кустурица анонсировал другой кинопроект в России. Он собирается снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр». В октябре писатель и режиссер встретились в Ясной Поляне в рамках Школы кинокритики. Водолазкин сам выступит в роли сценариста. Для него это будет первый подобный опыт.

В начале года Кустурица заявил, что хочет экранизировать три произведения Гоголя: «Коляска», «Сорочинская ярмарка» и «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». Кинематографист назвал творчество писателя «самым мощным примером реалистичной литературы». Все свои проекты в России Кустурица планирует снимать на русском языке.