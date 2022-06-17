- Расскажите, пожалуйста, о творческом процессе и поиске материала для моноспектакля «Иосиф, Марина и Анна». Кто Вас вдохновил и помог создать этот спектакль?

- Как правило, мысли о моноспектакле приходят во время паузы в текущем репертуаре, когда есть много свободного времени, чтобы сделать какие-то обобщения о своей деятельности и спросить себя: «А что дальше? О чем бы я хотел поговорить, что меня сейчас волнует?» Часто бывает так, что, когда начинаешь задавать себе вопросы, Вселенная посылает тебе людей, которые помогают чаще всего не с ответами, а с правильной постановкой вопроса. В моем случае таким человеком стала Ингрида Рагяльскене, заведующая литературной частью РДТЛ. Мы встречались в кафе напротив театра и много разговаривали. Я делилась своими историями, а также знаниями в области жизни и творчества любимых поэтов, а Ингрида направляла мой взгляд внутрь себя, чтобы найти личные связи взаимоотношений с поэтами и с городом, который для нас так много значит. Потом наши пути разошлись концептуально, потому что она предлагала писать только о связях Бродского с Литвой, а моё видение позволяло окружить его присутствием Ахматовой и Цветаевой, которые в разное время, каждая по своему повлияли на формирование его взглядов о поэзии и жизни, о чем он неоднократно писал. Однако, чтобы начать писать сценарий, понадобился локдаун, который закрыл нас всех в четырех стенах, притупив чувство неполноценности и заставил сосредоточиться на кропотливой работе. На этом этапе мне очень помогла моя приятельница Даля Мачоните, театровед по образованию. Мы вместе погрузились в изучение материала, чтение и обсуждение. Телефон работал 24 часа в сутки, но родные с пониманием относились к происходящему, чувствуя величие замысла. Я до сих пор вспоминаю это время едва ли не как самое захватывающее в жизни.

- В спектакле звучат стихи Иосифа Бродского, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Какие темы для вас наиболее важны? Что для вас значит этот спектакль? Было ли желание создавать все самой с самого начала?

- Стихи звучат, но не так много, как хотелось бы, потому что формат спектакля этого не позволяет. Я не исследую их творчество и не занимаюсь жизнеописанием - я рассказываю истории их взаимоотношений с Вильнюсом, ищу связи между ними и, конечно, пропускаю через себя. Я хотела рассказать о той духовной общности, которая существует между всеми нами - и простыми смертными и великими. О том, что границы нашего мира и мира того - очень условны. Стучитесь - и отворят. И обогреют. И накормят. Ибо не хлебом единым жив человек. Духовная пища также необходима в повседневной жизни. А ведь ничто так не питает душу, как поэзия, и она должна стать частью нашей жизни, а поэты не только читаемы, но и почитаемы.

Елена Богданович

Изначально я не планировала монополизировать эту работу - надеялась найти и режиссера и художника. Второй локдаун опять внёс свои коррективы после показа эскиза спектакля на фестивале в Висагинасе. Оставалась договоренность с Пушкинским музеем, чтобы сыграть спектакль там и, наверное, можно было сделать это в режиме онлайн, по зуму, но к тому времени все уже «объелись» подобными зрелищами и не хотелось делать что-то одноразовое для галочки. Мне показалась логичной мысль снять видеоверсию будущего спектакля, адаптировав специфическое пространство усадьбы 19 века под нужную атмосферу для каждого поэта.

И начался ещё один замечательный период в жизни, щедрый на новые знакомства и открытия. Собралась команда прекрасных людей и удивительных профессионалов: Рита Мачилюнайте - композитор, Альгимантас Микутенас - оператор, Владимир Новиков - специалист монтажа, Даля Мачоните - консультант по всем вопросам и Катажина Кондратович - гример, стилист. За неделю нам удалось невозможное - фильм был снят, первая часть, посвещённая Бродскому, даже смонтирована. 28 января, в памятную дату (25 лет со дня смерти) выложена на Ютуб канале. Но судьба спектакля по прежнему не решалась. Ещё пару раз я показала его в незавершённом виде на разных фестивалях.

- Уже в эти выходные моноспектакль «Иосиф, Марина и Анна» можно будет увидеть на сцене Русского драмтеатра Литвы в рамках поэтического фестиваля «Территория слова». Что вы чувствуете?

- Да, сейчас идут репетиции, спектакль наконец-то обрёл режиссера и художника - Гурфинкель и И. Ярутис, которые очень бережно отнесясь к уже существующей структуре спектакля, стараются придумать яркий визуальный образ - очень подробно, со знанием предмета, с воодушевлением и любовью. Иначе и быть не може: Иосиф, Марина и Анна допускают к себе только самых-самых.

В прошлом месяце вы гастролировали в Израиле с другим своим спектаклем «Где бы мы ни причалили». Спектакль основан на мемуарах русской писательницы ХХ века Надежды Тэффи и повествует о том, как после революции она бежала из России от кровавого режима, террора, несправедливости. Как Вас встретила израильская публика? Поделитесь своими впечатлениями.

Спектакль с огромным успехом прошел в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Кфар Сабе. Публика в Израиле была разношёрстная, в основном эмигранты 90-х годов, у которых иллюзии о великодержавной родине ещё сильны. Я видела, как во время спектакля несколько раз менялось их отношение ко мне, в зависимости от той информации, какую я несла со сцены. Например, во время чтения стихотворения М. Волошина «С Россией кончено» я думала, что потеряю навсегда несколько чутких глаз. И как же вдвойне было приятно увидеть и услышать их благодарность – некоторые пришли лично поблагодарить за спектакль.

После каждого спектакля люди приходили за кулисы и выражали удивление по поводу этой повторяемости темы бега. Одна зрительница вспомнила, что подобное состояние, сродни катарсису, она испытала только один раз - лет семь назад на спектакле «Похороните меня за плинтусом», но, к сожалению, не помнит названия театра... Конечно, я напомнила ей, что это был Русский драматический театр Литвы, в котором я имею счастье работать. Наверное, открытая эмоциональность, безудержность - это одна из черт нашего театра.

В августе со спектаклем «Где бы мы ни причалили» я приглашена в Финляндию на международный фестиваль, осенью - в Висагинас.

Елена Богданович

- Как вы думаете, какова цель творца, создающего для других людей?

- Мой личный опыт пережитого укрепил мысль о том, что искусство - без границ и вне политики. Есть общечеловеческие ценности, на которых держится мир и вся жизнь. Нелепо запрещать Цветаеву, Ахматову, Бродского, которые страдали от правящего режима так же, как страдают сейчас несогласные с властью. Меня удивляет, когда слышу, что Бродского готовы записать в предатели только из-за одного стихотворения об Украине, перечеркнув всю его жизнь и творчество. Если уже судить (на что, в принципе, не имеем права) творца, то не по коротким или единичным высказываниям, сделанным в минуту слабости или заблуждения. Нужно иметь представление о всей его жизни, о количестве созданных им шедевров, которые переживут нас всех. Ведь человека судят по количеству добрых дел, а не по количеству высказываний.

- Какую мысль театр хочет донести до зрителя сегодня?

- Думаю, что основная цель театра - быть созвучным времени, размышлять о проблемах насущных в контексте вечности. Поэтому вполне логично, что в Русском драмтеатре Литвы именно сейчас состоится премьера моноспектакля «Иосиф, Марина и Анна» - в наше жёсткое время, в нашем безумном мире, когда на фоне непрекращающегося негатива новостей мы открываем дверку в чистое пространство, где все измученные и уставшие могут обрести душевный покой и умиротворение. Ах, если бы миром правили поэты, а не политики, то, наверное, в мире не было бы войн.

Моноспектакль «Иосиф, Марина и Анна» состоится 17 и 18 июня в 18 и 17 ч. в Русском драматическом театре Литвы на Малой сцене. Билеты распространяет bilietai.lt

Полная программа фестиваля «Территория слова»: https://rusudrama.lt/blog/nuo-redakcijos/festivalio-zodzio-teritorija-programa