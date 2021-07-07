Дом, в котором жил пастор: музей Донелайтиса открывается после реконструкции

В 1743 году в деревню Тольминкемис приехал пастор по имени Кристионас Донелайтис, который позже войдёт в историю как основоположник литовской литературы. Он служил здесь 36 лет — вплоть до своей смерти — и был похоронен под сводами местной кирхи. Эта лютеранская церковь осталась нетронутой войной, её разрушило время, и всё же в 1970-е годы кирху восстановили. Там открыли мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса. Уже после распада Советского Союза, в 1998 году, Каунасское реставрационное управление отремонтировало и дом пастора, где Донелайтис написал знаменитую поэму «Времена года». Сегодня оба здания входят в состав Историко-художественного музея.

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Два года назад музей выиграл европейский грант по программе приграничного сотрудничества России и Литвы. Его сумма составила 520 тысяч евро. На эти деньги музей хотел провести капитальный ремонт дома пастора и организовать серию международных мероприятий. «К 2019 году здесь уже протекала кровля — оригинальная черепица потрескалась, покрытие было нарушено. По стенам пошли трещины. К тому же в здании долгое время не было отопления. Стояли два или три обогревателя, которые позволяли погреть руки в зоне кассы, не более. Естественно, функционировать такому зданию как музею было невозможно», — рассказывает заместитель директора Историко-художественного музея по развитию Анатолий Валуев. В ходе ремонта пришлось заменять все инженерные коммуникации, укреплять кирпичную кладку и фундамент, прокладывать дренаж и ливневую канализацию, обновлять электросети, пяти киловатт которых раньше не хватало даже на полноценное освещение внутри здания. «Сняли крышу, а под ней не одну или две балки надо менять, а фактически 90 процентов. Сняли утепление чердака, а под ним опять же перекрытия, которые требуют почти полной замены. Все это непредвиденные расходы, разработка новой документации, проверка и так далее. Сняли штукатурку со стен, оказалось, что стены вот-вот и упадут, надо их укреплять. Раскопали фундаменты, двигаемся дальше. Невероятное количество проблем было решено», — вспоминает Анатолий Валуев.

В посёлке Чистые Пруды до сих пор нет газа, поэтому в кирхе и доме пастора решили сделать геотермальное отопление. Здесь оборудовали систему тёплого пола и обещают, что здания прогреются даже в самое холодное время года, а экспонаты внутри них больше не будут отсыревать. Строительные работы проходили под надзором региональной Службы охраны памятников. Оригинальную черепицу сохранить не удалось, вместо неё положили новую керамическую. Двери и окна тоже заменили — от прежних уцелела только фурнитура. Впрочем, ей нашли место на новых (будете в доме пастора, приглядитесь к дверным ручкам и всем металлическим элементам на окнах).

Ещё в доковидное время музей успел провести пленэр в Чистых Прудах для калининградских и литовских художников. Пейзажи с кирхой, построенной под личным руководством Кристионаса Донелайтиса, домиком пастора, деревенским колодцем и гнездами аистов на опорах линий электропередач (в Чистых Прудах ну очень много аистиных гнёзд) стали частью экспозиции обновлённого музея. Под витринами в доме пастора разместили бытовые предметы донелайтисковских времён: расписную керамику, гребни, пряжки, печные изразцы, замки, ключи, пуговицы. «Мы считаем, что в доме пастора должна быть экспозиция, отвечающая современным требованиям музейного дела, — говорит замдиректора Историко-художественного музея по научной работе Ольга Щеглова. — С одной стороны, хотелось бы сохранить настроение и аутентичность этого места. С другой, применить новые интерактивные технологии, которые могли бы быть интересны зрителям разного возраста и потребностей. Экспозиция будет постоянно дополняться. Мы хотим сделать её разноплановой: рассказать не только о жизни и творчестве Донелайтиса, но и о литовской культуре тех мест. Экспозиция — дело подвижное. Если мы поставим в ней точку, мы устареем на следующий же день. Сейчас наша задача — включить объект в туристический маршрут по востоку Калининградской области, но не только. В будущем хотим сделать его приграничным».

Для посетителей мемориальный комплекс Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые пруды откроется 1 августа. Приобрести билеты можно будет как на месте, так и онлайн на сайте музея.