Дмитрий Быков: Россия для меня — это бывшая, с которой мучительные любовные отношения

Поэт и журналист Дмитрий Быков в Вильнюсе дал единственный „поэтический концерт с разговорами“. И велись эти разговоры про жизнь, политику и творческую миссию. А на вопросы читателей Delfi Быков ответил отдельно, в ходе эксклюзивного интервью.
Автору лучшего вопроса — книга в подарок от магазина интеллектуальной литературы Ревайнд.
„В чем для меня смысл жизни? — задумался Быков над первым вопросом. — В данный момент это не надоесть жене, которая представляется мне идеалом. Ну и сделать так, чтобы мой сын дорос под моим патронажем хотя бы до зрелости, не скажу, до старости. Ему сейчас три с полтиной, скоро четыре. Так что эта задача надолго“.
„Найти хорошего партнёра, родить хорошего ребенка“ писатель посоветовал, кстати, тем, кто тяжело переживает происходящее сегодня в мире и ищет способ при этом оставаться приличным человеком.
Россия — это бывшая, с которой мучительные любовные отношения
Свои отношения с Россией Дмитрий Быков сравнил с отношениями с бывшей: тяжелые, любовные, мучительные.
„Конечно, лучше было бы взять какой-нибудь неосвоенный участок земли и разбить там такую новую Россию, — рассуждает писатель. — Американцам очень повезло, они нашли новую землю, tabula rasa, заселили. Может быть, на Луне что-нибудь такое есть, а может, найти несколько необитаемых островов... А может, попросить какую-нибудь страну, которая позвала бы нас как варягов. Но боюсь, что нам придется всё это делать в России. И может быть, оптимально, что Путин там все выжжет и многое придется начинать с нуля. Но я не возражаю“.
Литература Литвы и других республик давно обскакала Россию в смысле актуальности
Интересовались у Быкова, читал ли он перевод на русский язык книги Ричардаса Гавялиса „Вильнюсский покер“ и что думает о переводе русских произведений на литовский язык.
За кулисами Дмитрию Быкову презентовали культовый литовский роман „Вильнюсский покер“, впервые вышедший на русском языке в издательстве Ревайнд. Произведение Ричардаса Гавялиса рассказывает о жизни в брежневском Вильнюсе, как прошлое и настоящее сплетаются в увлекательную сагу. Быков с интересом отнесся к изданию Гавялиса на русском — читать на украинском ему было затруднительно.
„Переводить Гавялиса полезно. Дело в том, что у большинства российских читателей всегда было если не покровительственное, то, по крайней мере, дистанцированное отношение к литературе республик. Между тем большинство республик давно обскакали Россию в смысле актуальности, в смысле авангардной, разнообразной техники и в смысле более откровенных, рискованных тем. Это в огромной степени касается литературы стран Балтии, потому что, знаете, даже „Ледовая книга“ Смуула была гораздо прогрессивнее, чем большая часть русских сочинений про полярников. Иными словами, литература республик под общей крышей процветала и была авангардной. Она давала русской литературе довольно важные уроки. Книга Гавялиса умнее, смешнее, острее, чем вся русская литература 90-х“.
Интеллигенция — главный миротворец прошлого и настоящего
По словам Дмитрия Быкова, политика не влияет на его отношения с коллегами из других стран. Интеллегенцию он вообще считает главным миротворцем и прошлого и настоящего.
„Политически Советский союз был ужасен, но культурно, когда поверх всех барьеров могли дружить Инесса Туманян и Рустам Ибрагимбеков, это одно могло остановить Карабахский конфликт. К сожалению, тогда к этому не прислушались. Слава Богу, что до сих пор украинские писатели относятся ко мне с терпимостью, даже можно сказать, дружелюбно. Поверх этой войны выстраивать отношения предстоит все равно деятелям культуры. Раздор поддерживают и масло огонь подливают люди, которые к искусству отношения не имеют, как, например, Катя Марголис. А люди, которые имеют отношение к искусству, находят общий язык“.
Общий язык Дмитрий Быков сегодня находит с режиссёром Миндаугасом Карбаускисом, с украинскими литераторами, с почётным гражданином Таллина Михаилом Веллером.
„Всем, кто вбивает клинья между нами, мой добрый совет — перестать это делать“, — резюмировал Дмитрий Быков и сразу после интервью отправился на встречу с Томасом Венцловой.
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