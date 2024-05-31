2024.05.31 18:13

Дмитрий Быков даст (единственный) концерт в Вильнюсе и ответит на вопросы читателей Delfi

 
ru.DELFI.lt
Дитрий Быков
Дитрий Быков
ФОТО: ru.Delfi.lt | Delfi

Поэт и журналист Дмитрий Быков выступит в Вильнюсе 3 июня с новой авторской программой „Новый свет“. В рамках эксклюзивного интервью для Delfi писатель ответит на ваши вопросы. Автор лучшего вопроса, по оценке Дмитрия Быкова, получит в подарок книгу от магазина интеллектуальной литературы Ревайнд.

Вопросы для Дмитрия Быкова с указанием контакта принимаем на hello@rwnd.store.

Вместе с лекторием „Прямая речь“ Дмитрий Быков приглашает на поэтический концерт с разговорами: „Литература выручает во времена, когда не просматриваются перспективы, когда все необычайно заострилось: и любовь, и причастность к большой истории, и, пожалуй, некоторая обреченность. Сегодня, когда в мире сместились все полюса, живая встреча с поэтом, писателем и мыслителем такого уровня становится настоящим событием.

Давайте поговорим о том, что происходит с нами, и попробуем увидеть тот самый новый свет для нового осмысления жизни“.

Дата: 3 июня

Время: 19:00

Место: Legendos klubas. Vilnius, Kalvarijų g. 85

Билеты: https://www.pryamaya.eu/dmitrii_bykov_novyj_svet_vilnius_03_06_24

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