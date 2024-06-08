Дмитрий Быков: Россия для меня — это бывшая, с которой мучительные любовные отношения

„Конечно, лучше было бы взять какой-нибудь неосвоенный участок земли и разбить там такую новую Россию, — рассуждает писатель. — Американцам очень повезло, они нашли новую землю, tabula rasa, заселили. Может быть, на Луне что-нибудь такое есть, а может, найти несколько необитаемых островов... А может, попросить какую-нибудь страну, которая позвала бы нас как варягов. Но боюсь, что нам придется всё это делать в России. И может быть, оптимально, что Путин там все выжжет и многое придется начинать с нуля. Но я не возражаю“.