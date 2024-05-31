Дмитрий Быков даст (единственный) концерт в Вильнюсе и ответит на вопросы читателей Delfi

Вместе с лекторием „Прямая речь“ Дмитрий Быков приглашает на поэтический концерт с разговорами: „Литература выручает во времена, когда не просматриваются перспективы, когда все необычайно заострилось: и любовь, и причастность к большой истории, и, пожалуй, некоторая обреченность. Сегодня, когда в мире сместились все полюса, живая встреча с поэтом, писателем и мыслителем такого уровня становится настоящим событием.