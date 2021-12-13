Детский книжный клуб в Русском драмтеатре ждет юных читателей и в январе

По словам модератора, впервые встретившиеся 11 и 12-летние дети, сначала чувствовали себя несмело, смотрели друг на друга, но позже осмелели и стали показывать большую заинтересованность. На первой встрече говорили об Уильяме Шекспире и его значении в истории театра, читали короткий рассказ "Шекспиру и не снилось", а дети живо реагировали и очень интересно интерпретировали эту тему.

"Позже была моя любимая часть встречи, когда сами дети рекомендуют что-нибудь почитать, вместе раскрывая свои любимые темы. И тут мы чуть не забыли о времени. Восхищаюсь юными читателями, которые читают столько интересного и так щедро готовы этим поделиться!", - пишет на своей странице в фейсбуке филолог, книжный обозреватель О. Велавичюте.

"Дети в возрасте 11-12 лет начинают уделять внимание своему окружению и часто отстраняются от литературы, даже прекращают читать до каких 15-16 лет, когда многие снова возвращаются к чтению", - говорит О. Велавичюте, отлично разбирающаяся в психологии детей разного возраста.

Следующая встреча Детского книжного клуба запланирована на воскресенье - 16 января, в 13 часов, в Малом зале РДТЛ. "Если бы вы знали, как приятно сидеть на мягких подушках в этом уютном зале! Мне кажется, что это пространство – залог любой идеи и чуда", - восхищается пространством клуба модератор.

На январской встрече будет представлен сборник рассказов для подростков "Полное погружение", написанный современными писателями и изданный в 2021 году.

Модератор подчеркивает, что Детский книжный клуб предназначен специально для детей 11-12 лет, детям младшего возраста может быть сложно принимать участие в дискуссии. Приглашаем всех заинтересованных участников в возрасте 11-12 лет провести содержательный и интересный воскресный день в Детском книжном клубе РДТЛ!