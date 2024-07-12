Чулпан Хаматова и Монеточка в Вильнюсе прочитают "Тараканище +++ Детские/ недетские стихи"

"Тараканище +++" — это компиляция произведений советских „детских“ авторов, которые в разное время имели проблемы с цензурой, а также подвергались репрессиям со стороны власти. Хармс, Чуковский, Олейников, Заболоцкий и другие авторы — все они известны нам с самого детства.
Читка раскрывает истории произведений с новой стороны — помимо самих стихов, зрители узнают о возмущении трудовых коллективов, доносах, уголовных делах и прочих фактах, составлявших контекст, в котором работали известные авторы.
Василий Зоркий— музыкант, сценарист, режиссер. После начала широкомасштабного вторжения в Украину переехал в Европу, где занимается музыкой и пишет сценарии для кино.
Поразительно актуально звучат эти стихи именно сейчас, когда на поэтов постоянно оказывается давление государства — их запрещают, маркируют и сажают за решетку. А это значит, что каждое слово отзывается у зрителя.
Мероприятие рассчитано на детей и взрослых. Детям от 6 лет будет интересно.
Продолжительность 1 час 15 минут.
23 июля 2024 года в 19:00 в Legendos Klubas
Все собранные средства пойдут на покупку продуктов для жителей Украины.
Купить билеты можно по ссылке