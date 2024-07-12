2024.07.12 09:23

Чулпан Хаматова и Монеточка в Вильнюсе прочитают "Тараканище +++ Детские/ недетские стихи"

 
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“Тараканище +++ Детские/ недетские стихи” в Вильнюсе!
“Тараканище +++ Детские/ недетские стихи” в Вильнюсе!
ФОТО: Delfi

Чулпан Хаматова, Монеточка, Шамиль Хаматов, Володимир Гориславец, пианистка Арина Волкова, режиссер Василий Зоркий в благотворительной читке "Тараканище +++. Детские/недетские стихи" в Вильнюсе!

"Тараканище +++" — это компиляция произведений советских „детских“ авторов, которые в разное время имели проблемы с цензурой, а также подвергались репрессиям со стороны власти. Хармс, Чуковский, Олейников, Заболоцкий и другие авторы — все они известны нам с самого детства.

Читка раскрывает истории произведений с новой стороны — помимо самих стихов, зрители узнают о возмущении трудовых коллективов, доносах, уголовных делах и прочих фактах, составлявших контекст, в котором работали известные авторы.

Василий Зоркий— музыкант, сценарист, режиссер. После начала широкомасштабного вторжения в Украину переехал в Европу, где занимается музыкой и пишет сценарии для кино.

Поразительно актуально звучат эти стихи именно сейчас, когда на поэтов постоянно оказывается давление государства — их запрещают, маркируют и сажают за решетку. А это значит, что каждое слово отзывается у зрителя.

"Тараканище +++ Детские/ недетские стихи" в Вильнюсе!

Мероприятие рассчитано на детей и взрослых. Детям от 6 лет будет интересно.

Продолжительность 1 час 15 минут.

23 июля 2024 года в 19:00 в Legendos Klubas

Все собранные средства пойдут на покупку продуктов для жителей Украины.

Купить билеты можно по ссылке

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