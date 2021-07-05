"Человечество с лицом зайца". О чем говорит Таурима Бункуте своей выставкой?

"Смотрят на картины и говорят, что это несерьезное искусство. А потом говорят, что это нарисовано для детей", – делится Таурима Бункуте. В биржайском музее "Sėla" многолюдно. Туристы бродят по этажам старинной крепости, где теперь библиотека и краеведческий музей. В одном из залов открылась выставка Бункуте, так что в крепости сегодня засели зайцы.

Ушастых персонажей Таурима рисует больше десятка лет. Почему именно их? "Они мне нравятся", – незатейливо отвечает художница. Но в этой мнимой простоте скрыта концепция. Сама Таурима обозначает ее так: "в искусстве не должно быть напряжения и тяжести".

У Тауримы Бункуте зайцы любят и ссорятся, сомневаются и мечтают, кричат от радости или боли. В этой заячьей реальности кипят страсти, совсем как у людей. "Я рисую человечество с лицом зайца", – не скрывает художница.

Мы понимаем наш мир слишком просто. Наши головы забиты стереотипами: "немцы любят пиво с сосисками", "мужчины ходят налево", "заяц трусливое животное". Но у Тауримы Бункуте заяц – существо очень сложное. Зайцы у нее и трусливы, и смелы. Они бывают обозлёнными, беспечными, смущенными, тщеславными. Бывают без лица и без глаз, как в ночном кошмаре. Бывают с багровыми ушами или в медвежьей шкуре. Или похожими на кактусы. Или с бородой и усами. Разрушая стереотип о зайцах, Таурима разрушает стереотипы о людях. Каждый заяц и каждый человек – неповторим и уникален, каждый – личность, а в мире нет однотипных истин: вот идея этого творчества.

В инстаграмах да фейсбуках все постят котиков. Котик нынче – главный публичный персонаж, наряду с президентами и поп-звёздами. А вот зайцам не везёт, про них почти не пишут. Эту несправедливость и устраняет Таурима, причем делает это с легкостью: "я не продумываю заранее смыслы и идеи, я сажусь и рисую наугад". Быть может, импровизация – это и есть самая большая правда в искусстве? Во всяком случае, собака, проскочившая на картине среди зайцев, смотрится вполне органично.

Выпускница Вильнюсской художественной академии, Таурима Бункуте немало лет работала в сфере дизайна и рекламы, а потом занималась художественным оформлением реквизита в кино и сериалах. С 2007 года занимается ещё и фотографией. В карантин финансовые дела у художницы шли не очень. Но при этом она довольна, вот что удивительно! "Люблю общаться, но не люблю многолюдное общество. При карантине улицы были пустыми. Я за то, чтобы карантин продолжался вечно".

Кажется, для постсоветской Литвы идея успеха порой связана с богатством. Купил крутую машину или семикомнатный пентхаус? Значит, ты успешен! Но я смотрю на посетителей этой выставки, на их сосредоточенные лица. Наверное, Таурима Бункуте представляет другую, более европейскую идею: ты успешен, если твое творчество интересно другим.

Впрочем, везде бывают "но". На прощание Таурима Бункуте подписывает мне открытку со своей картиной, и кидает фразу: "деньги тоже не мешают, ведь зайцам нужна капуста". Словом, людские и заячьи души расколоты на множество частей. И эта выставка – совсем не детская.

P.S. Выставка "Дневник королевы зайцев" (Kiškių karalienės dienoraštis) продлится в Биржай до 25 июля. Посетителей ждут в музее "Sėla" по улице Radvilos, 3. По вторникам и воскресеньям залы работают с 10:00 до 17:30, в остальные дни – с 10:00 до 18:30. Приходите и приезжайте!