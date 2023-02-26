На проведение конкурса выделят 10 млн фунтов (около 12 млн долларов), говорится в заявлении правительства.
Деньги пойдут городскому совету Ливерпуля на организацию мероприятия и Би-би-си, как организатору, - для развития сотрудничества с украинскими музыкантами, добавили в правительстве.
Около трех тысяч бесплатных билетов будут забронированы для украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну и находятся в Британии.
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