В быстром и слегка утомительном ритме года важно уделять время своим близким, но не забывать и о себе.

Овен (21 марта – 20 апреля)



ЗДОРОВЬЕ. Овен начнет год с обзора своего внутреннего мира. Им владеет желание побыть одному, изучить и проанализировать свои мысли. Тем самым можно устранить многие из них, которые отвлекают и препятствуют движению вперед. С мая по октябрь Овен будет в отличной физической, эмоциональной и интеллектуальной форме. Осенью стоит соблюдать определенный режим дня, это обеспечивает здоровье и красоту в зимние месяцы. Зима может вызвать повышенный аппетит: тут помогут осознанный выбор и сбалансированное питание.

ОТНОШЕНИЯ. Год можно охарактеризовать словом «свобода». Овен избавился от связывающего желания всем нравиться и от беспокойства о том, что о нем думают. Это приятное симпатичное, немного даже безразличное отношение магнитом притягивает противоположный пол. Романтичные связи возникают легко. В парах Овнов возможны романы на стороне. А в существующих отношениях может прибавиться особая духовная глубина и связь.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Деньги не придут сами собой, просто так никто ничего не даст. А если работать, плата будет достаточной, даже сверх того. Год неблагоприятен для крупных сделок, финансовые документы необходимо держать в строжайшем порядке, все договоры заключать обязательно в письменной форме. В финансовых вопросах есть риск путаницы и недоразумений.

Телец (21 апреля – 21 мая)



ЗДОРОВЬЕ. Если Телец тщательно и регулярно заботится о своем здоровье, начало года возместит эти усилия сторицей. Самочувствие в порядке, энергии хватает на все. Только в осенние месяцы Тельцы немного чувствительнее, возможны легкие недомогания, обусловленные напряжением и стрессом. Сознание нужно держать ясным и позволять себе периоды без забот. Ранней весной особенно высок риск запутаться в собственных мыслях. В таком случае стоит попробовать медитацию или другие успокаивающие практики.

ОТНОШЕНИЯ. Начало года принесет с собой потребность к чему-то принадлежать, быть частью чего-то большего. Не исключено, что возникнет социальная нервозность и желание высказаться по общественным вопросам, особенно с точки зрения того, как облегчить жизнь всем. В осенние месяцы может выпасть шанс предстать перед публикой, что приведет к совершенно иному уровню социальности. Однако стоит быть скорее недоверчивым, чем легковерным. Этой весной у одиноких Тельцов есть шанс найти подходящую пару.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Весь грядущий год способствует новым планам. Чутье будет прекрасным, если сопровождается доверием к своим внутренним ощущениям. Первые месяцы года могут быть немного сложными, но конец года принесет удовлетворение и изобилие. Деньги любят Тельца, а Телец – деньги.

Близнецы (22 мая – 21 июня)



ЗДОРОВЬЕ. В начале года возрастает потребность в заботе о своем здоровье. Близнецы ставят цель, вырабатывают план и даже могут какое-то время следовать ему. Весна придет без рутины, но с бабочками в животе. К счастью, влюбленность оживляет и здоровье, поэтому отклонение от плана – не такой уж великий проступок. Осень может навести на мысли о снижении веса. Есть опасность с этим переусердствовать, лучше обратиться скорее к рациональному питанию, чем к чудо-средствам.

ОТНОШЕНИЯ. Наступающий год может привнести большие перемены в отношения Близнецов. Изменятся и сами Близнецы, и окружающие их люди. В первой половине года велик риск отпугнуть от себя людей своей раздражительностью и придирчивостью. К счастью, конец лета принесет покой и уравновешенность. Одиноким Близнецам именно в начале осени выпадет возможность найти свою половинку. Близнецы в отношениях могут обнаружить: что бы они ни делали, их спутник остается ценным партнером, который во всей этой неразберихе на их стороне и поддерживает их стоически спокойно.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Первое полугодие стабильно. Копить запасы стоит осенью, когда штормит даже кошелек. При толковом хозяйствовании год будет размеренным и денег хватит на все. Будет много возможностей для саморазвития и обучения, чтобы освоить что-то новое.

Рак (22 июня – 23 июля)



ЗДОРОВЬЕ. Важно сохранять баланс и не реагировать слишком остро, поскольку Рак подвержен риску выгорания. Рабочие проблемы пусть остаются на работе и лучше не принимать их близко к сердцу. В конце концов, все разрешится само. Главная поддержка для здоровья – регулярность. Рак нередко вредит именно сам себе. Энергии и сил предостаточно. Весна может подарить высокий интерес к экстремальности. Завораживает все, что щекочет нервишки. К счастью, лето сопровождается умиротворением и приятным отпускным настроением. Осенью следует быть осторожнее со строгими ограничениями в питании. Лучше соблюдать баланс.

ОТНОШЕНИЯ. Год может быть трудным, особенно для одиноких Раков. Велик риск по причине растущей тоски удовлетвориться меньшим, чем припасла для вас судьба. Конец лета все поправит. С другой стороны, будут прекрасные возможности для установления дружеских отношений. Пары Раков весной могут попасть в сильный эмоциональный вихрь. Стоит ценить то, что уже создано.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Весна и осень подарят свободу действий и много азарта. Кажется, все желания исполняются сами собой. Стоит совершенствоваться, учиться. Летом нужно приглядывать за совместным имуществом, семейным или общим с партнером. Разногласия следует разрешать прямодушно, прислушиваясь к сердцу.

Лев (24июля – 23 августа)



ЗДОРОВЬЕ. Наступающий год хорош для укрепления здоровья. От вредных привычек легко отказаться, поскольку новые укореняются быстро и без особых усилий. Весной можно перевернуть новую страницу своей жизни. Желание улучшить качество жизни – движущая сила, если Лев не склонен к крайностям. Ключевым словом здесь может быть «баланс». В конце года появится шанс увидеть совершенно нового Льва, возможно полное изменение внешнего образа, чтобы он больше гармонировал с внутренним содержанием.

ОТНОШЕНИЯ. Год пройдет спокойнее, если рядом со Львом есть надежный спутник. Львы в отношениях наслаждаются поддержкой своего любимого и приятной рутиной, рождаемой привязанностью. Создание новых отношений в наступающем году не приветствуется. Одинокие Львы могут найти компаньона, но им словно всегда чего-то не хватает. Только конец года откроет более многообещающие перспективы. На первый план выходят связи с семьей и родными. Вы должны быть готовы предложить помощь, тогда при необходимости помогут и Льву.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Ожидается год, полный неожиданностей и поворотов. Некоторые изменения сначала покажутся ужасным проклятием, а потом – благословением. Спокойствие, только спокойствие, по большому счету, все идеально. Вторая половина года принесет рост доходов и успеха, возможно повышение публичного внимания. Важно следовать за своим внутренним голосом и принимать решения в соответствии с ним.

Дева (24 августа – 23 сентября)



ЗДОРОВЬЕ. Год заставит Деву серьезно отнестись к своему здоровью. Нужны дисциплина и регулярность. Следует избегать излишеств, в том числе в отношении оздоровления. Есть риск травмы во время тренировки. Многое зависит от отношения и ответственности. Разбрасываясь, можно потерять цель, прийти к дисбалансу и колебаниям, что в конечном счете ведет и к болезни. То же самое и с избытком размышлений, столь характерным для Девы.

ОТНОШЕНИЯ. Год впереди приятный, счастливый и дружелюбный. Дева свободна и пребывает в приподнятом настроении. Пара Дев идеально поддерживает и развивает отношения, а также сохраняет баланс между работой и лично сферой. Незамужняя Дева весной может совсем потерять голову от любви. К сожалению, она склонна воспринимать своего партнера, основываясь на своем воображении, а не на реальности.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. В начале года все, кажется, идет гладко, предыдущие усилия приносят плоды, все ладится. Период с марта по сентябрь может быть посложнее. К счастью, Дева умеет быть бережливой, когда нужно. Однако стоит помнить: чтобы получать, нужно и отдавать, экономия не должна превращаться в скупость. Конец года принесет возможности заработать дополнительные деньги и увеличить поток изобилия.

Весы (24 сентября – 23 октября)



ЗДОРОВЬЕ. Общее самочувствие хорошее и легкое. К сожалению, это приносит комфорт, который может привести к лени. Важно сохранять самомотивацию и баланс. Тренировки на свежем воздухе обеспечат приятное равновесие между телом и сознанием. Наиболее критичны летние месяцы, когда есть риск застрять в зоне комфорта и просто плыть по течению или, наоборот, перенапрячься.

ОТНОШЕНИЯ. Впереди счастливый период. В жизни Весов есть новые люди, а также старые друзья и знакомые. Весы пленительны и привлекательны, они яркие коммуникаторы. Год хорош и для того, чтобы привнести в жизнь больше любви и счастья, а также укрепить – или даже узаконить – существующие отношения.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Когда дело доходит до денег, важно твердо стоять на ногах. Если Весы будут придерживаться договоренностей и выполнять свою часть, Вселенная ответит на это изобилием. Стоит держаться подальше от азартных игр, есть риск потерять чувство меры. Мечта может вызвать конкретный план действий, тогда у нее есть шанс материализоваться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



ЗДОРОВЬЕ. Большую часть года Скорпион будет в отличной форме и полон энергии. Прилив энергии также усиливается за счет эмоционального баланса и позитивного мышления. Проблемой может стать разве что хороший аппетит. Стоит прекратить отговорки и вернуть самоконтроль, выбрав сбалансированный рацион, а не экстремальные диеты.

ОТНОШЕНИЯ. Год будет хорошим и удачным как для Скорпиона в паре, так и для одинокого. Возможно, некто из прошлого странным образом напомнит о себе. Весна – особенно подходящее время для этого. К старым романтическим отношениям стоит отнестись критически и припомнить, почему они развалились.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Впереди период изобилия. В достатке будет как деятельности, так и платы за нее. Единственным узким местом может стать умение делегировать полномочия. У Скорпиона слишком много задач. Необязательно справляться со всем самостоятельно, стоит разделить обязанности с командой, тогда и результат выйдет лучше, и душевный баланс останется при вас.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



ЗДОРОВЬЕ. Ожидается год, полный сил и здоровья. Стрелец находится в своем потоке и может решать, выполнять и доводить до конца дела нескольких лет. Однако стоит помнить, что у организма есть свои пределы, и в случае переутомления брать перерыв. Особое внимание следует уделять нарушениям сна и принимать меры на ранней стадии. На эмоциональный фон очень хорошо влияет регулярное движение на природе: почему бы не завести новую привычку регулярно гулять?

ОТНОШЕНИЯ. Год Стрельца полон общения, особенно в веселом и легком ключе. Не исключено, что новое увлечение будет сопровождать новая компания, которая поднимет вам настроение и добавит массу радости. Стрелец чувствует потребность к чему-то принадлежать, быть окруженным людьми со схожим мировоззрением. В этом году его отношения в паре уравновешены, полны приятных светлых моментов и любви.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Будет доходный период, полный азарта. Стрелец внимательно следит за своими делами, так что возможно увеличение прибыли. Активный и успешный, он радостно несется вперед. Вторая половина года может означать изменение сферы деятельности, приобретение нового навыка и заработки, которые он принесет.

Козерог (22 декабря – 20 января)



ЗДОРОВЬЕ. Впереди стабильный и спокойный период. Если Козерог не предпримет серьезных изменений, весь год пройдет гладко, в прежнем ритме. Энергии, силы и воли хватит на все, так что никаких серьезных изменений и не нужно. Но если все же кажется, что надо что-то изменить, подходящее время – июль. Все новое легко приживется. Конец года может заострить проблему похудения, но, к счастью, она легко решится.

ОТНОШЕНИЯ. Обаятельный и общительный Козерог сменит привычную серьезность на мягкий юмор, удивив этим своих близких. Весна создаст возможности для новых любовных отношений. Останутся они тайным романом или осенью выйдут на новый уровень, решать Козерогу. Другим останется лишь принять это решение: к сожалению или к счастью, Козерога ничто не переубедит.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. В этом году будет актуальна карьера. Перед Козерогом пролегла какая-то невидимая граница, и он предпринимает конкретные шаги для обеспечения своего будущего. Это прекрасно удастся в начале лета. К Рождеству Козерог будет доволен и счастлив, все пойдет, как ему и хотелось.

Водолей (21 января – 19 февраля)



ЗДОРОВЬЕ. В целом здоровье стабильно и сбалансировано. Важно быть в гармонии с собой, что-то доказывать внешнему миру – удел других. В эмоциональном плане особенно важна весна, не исключено, что даже малейшая негативная мысль застрянет в голове, а впоследствии подчинит себе все тело. В случае немедленного реагирования угрозы она не представляет. Улучшить форму проще всего в начале года. Легко приобрести новые здоровые привычки, освоиться с ними удастся быстро.

ОТНОШЕНИЯ. Следует обратить внимание на людей, с которыми Водолей общается ежедневно. Поддерживающее общение обеспечивает более ясное сознание. Установление новых отношений в начале года не предвидится, но это и не лучшее время для разрывов. Весна может привести к Водолею людей из прошлого, подарить неожиданные встречи и влюбленность.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. Девиз этого года «Долой рутину!». Для Водолеев нет ничего разрушительнее одиночества, особенно в первой половине года, вторая половина принесет спокойствие и уравновешенность. Лучшее время, чтобы вырваться из рутины, – весна, а осенью вырастут финансовые возможности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)



ЗДОРОВЬЕ. Начало года дает много возможностей поправить здоровье и укрепить организм. Все, что предпринимают Рыбы, приносит плоды, а новые привычки укореняются быстро и безболезненно, особенно в начале лета. Единственное, что может вызывать беспокойство, это легкое расширение талии, что связано со странным аппетитом и вообще с перееданием. Спасением станет старый добрый баланс между потреблением и расходованием энергии.

ОТНОШЕНИЯ. Могут возникнуть отношения с соседями, семьей или с кем-то из прошлого. Особенно важно поддерживать отношения между братьями и сестрами. Могут возникать ситуации, когда их помощь – единственное, на что вы можете рассчитывать. Рыбы легко влюбляются и часто бабочками поднимаются в облака. Особенно это актуально в первые месяцы года. А некоторые одинокие Рыбы могут найти идеальную половинку рядом с собой.

РАБОТА И ДЕНЬГИ. В наступающем году полезными будут чувство обновления и открытое сердце. Ситуация меняется в пользу Рыб. Стоит быть гибкими и восприимчивыми к необычным предложениям. При этом лучше оставаться в контакте с реальностью – хватит ли сил прожевать кусок? Период неблагоприятен для сделок с недвижимостью.

Составитель: Anamera

перевела Наталья Сааль