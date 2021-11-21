"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - написала дочь Чудаковой Мария в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что Чудакова заболела 3 ноября, а неделю спустя была госпитализирована в реанимацию больницы в "Коммунарке" с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Мариэтта Чудакова - доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода. Она написала 6 книг и около 200 научных работ по истории литературы XX века и истории филологии. Особенно известны её труды о творчестве Михаила Булгакова.

Она также занималась общественной деятельностью, активно критиковала СССР и его наследие. Среди прочего, в 1993 году она подписала "Письмо сорока двух писателей" в поддержку Бориса Ельцина и с призывом к решительным мерам против коммунистическо-националистической оппозиции. Также была членом Президентского совета и членом комиссии по вопросам помилования при Борисе Ельцине.

В 2007 году вошла в первую тройку кандидатов СПС на выборах в Госдуму. После аннексии Крыма подписывала открытые письма в поддержку Украины.

Чудакова много лет ездила по России и развозила книги по школьным библиотекам, проводила встречи с учителями, библиотекарями и школьниками в регионах.

"Один из главных людей эпохи"

"Большой филолог, великий гражданин, парадоксальный и очень обаятельный человек. [...] Статьи и книги Чудаковой будут читать многие поколения коллег. Еще больше хочется, чтобы ее жизнь была примером для них", - написал в "Фейсбуке" историк и культуролог Александр Эткинд.

"Чуда не произошло. Умерла Мариэтта Чудакова - один из главных людей эпохи, жесткая, не всегда видевшая собеседника, трогательно заботившаяся о друзьях и коллегах, прекрасная, всегда боровшаяся за добро и правду, служившая только Свободе и ничему больше", - написал литературовед Олег Лекманов.

"Она даже в метро спокойно ехать не могла - к ней все время подходили и спрашивали: как жить дальше? Золотой ум, светлая голова. Иногда это совмещается. [...] Многие ли знают, что она по деревенским библиотекам развозила книги, беседовала там с детьми? Она восхищалась этими ребятами. Она так верила в Россию, в ее народ, так верила в какую-то его необоримую нравственность. Попробуй возрази - тут была целая буря: "А вот увидите!", - вспоминает музыкальный критик Наталия Зимянина.

"Ее присутствие было тем воздухом, которым дышишь и думаешь: так будет всегда. Непримиримая, неутомимая, честная, столько жизненной силы. Пламенела. Все что делала - филологическое, писательское, просветительское, общественное - делала со страстью и любовью", - написала писательница Майя Кучерская.

"Не уверена, что Мариэтта Омаровна - в смерть которой особенно трудно поверить, почти невозможно, столько в ней было жгучей жизни, - на самом деле представляла себе, скольких людей она тронула собой, скольких воспитала, совсем неизвестных ей. Нас очень много, нам очень повезло. Поэтому ее уход воспринимается не просто как уход, а как дыра, как вырванное из мира нечто, на что ты опирался", - написала журналистка Татьяна Малкина.