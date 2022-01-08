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Из-за пандемии график громких кинопремьер меняется чуть ли не ежедневно, однако более или менее точный список главных фильмов 2022 года уже можно составить.
Filmas „Betmenas“
Filmas „Betmenas“
© Organizatoriai
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"Бэтмен" ("The Batman")

О самых ожидаемых кинопроектах наступившего года пишет "Газета.Ru".


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"Бэтмен" ("The Batman")

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Gazeta.ru

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