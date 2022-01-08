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Из-за пандемии график громких кинопремьер меняется чуть ли не ежедневно, однако более или менее точный список главных фильмов 2022 года уже можно составить.
О самых ожидаемых кинопроектах наступившего года пишет "Газета.Ru".
- 1. "Бэтмен", "Варяг", "Достать ножи 2" и другие: самые ожидаемые фильмы 2022 года
- 2. "Бэтмен" ("The Batman")
- 3. "Невыносимая тяжесть огромного таланта" ("The Unbearable Weight of Massive Talent")
- 4. "Варяг" ("The Northman")
- 5. "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness")
- 6. "Тор: Любовь и гром" ("Thor: Love and Thunder")
- 7. "Нет" ("Nope")
- 8. "Не волнуйся, солнышко" ("Don't Worry, Darling")
- 9. "Человек-паук: Через вселенные 2" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse — Part One")
- 10. "Она сказала" ("She Said"), Мария Шрадер
- 11. "Вавилон" ("Babylon")
- 12. "Белый шум" ("White Noise")
- 13. "Бульвар Разочарования" ("Disappointment Blvd.")
- 14. "Достать ножи 2" ("Knives Out 2")
- 15. "Убийцы цветочной луны" ("Killers of the Flower Moon")
- 16. "Уэнделл и Уайлд" ("Wendell and Wild")
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