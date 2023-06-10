Сольный концерт музыканта, отметившего 40-летие творчества на сцене, проходил в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Модестаса Питренаса.

Во время концерта под открытым небом прозвучали самые популярные хиты А. Мамонтоваса и группы "Фойе", оркестровую аранжировку для которых создал талантливый композитор Йеварас Ясинскис.

"Благодаря оркестру песни всегда звучат чуть торжественнее, глубже, они как бы становятся объемнее", — отметил А. Мамонтовас.

Оркестром дирижировал маэстро Модестас Питренас. В 2018 году вместе с оркестром под его управлением музыкант записал свой альбом "Šiaurės naktis. Pusė penkių" в легендарной лондонской студии звукозаписи "Abbey Road".

"Между нами сложились очень хорошие отношения. Я чувствую его сильное плечо коллеги. Модестас прекрасно понимает и чувствует не только классическую, но и современную музыку. В целом, это харизматичный артист, придающий концерту особую ценность и очарование. Великий дирижер и великий человек", — сказал А. Мамонтовас.

Andriaus Mamontovo solinės karjeros koncertas © ELTA / Julius Kalinskas

"Парк Вингис — это место, где прошло мое детство. Отец и дедушка водили меня сюда каждый день гулять на свежем воздухе. Можно сказать, что парк – почти родное место", – пошутил А. Мамонтовас.

Крупнейший парк и сосновый бор столицы наполнен воздухом свободы. Здесь проходили митинги и концерты движения за восстановление независимости Литвы Саюдиса, вошедшие в историю Литвы.

Andriaus Mamontovo solinės karjeros koncertas © ELTA / Julius Kalinskas

"В период выступлений группы "Фойе" мы организовали два сольных концерта в парке Вингис. В 1995 году здесь прошел, наверное, наш лучший концерт. С точки зрения и исполнения, и ощущений. Здесь состоялся и последний концерт "Фойе". Что невероятно - он до сих пор является рекордным в Литве по числу зрителей, которых на колнцерте удалось собрать одному исполнителю ", - сказал А. Мамонтовас.

Андрюс Мамонтовас — литовский рок-музыкант, автор песен, музыкальный продюсер, актёр. Основатель и фронтмен литовской рок-группы Foje.