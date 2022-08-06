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Висагинасу, самому молодому городу Литвы, 6 августа исполняется 47 лет. Ко дню рождения города приурочена выставка "Фиеста цвета. Мода 1970-ых годов" известного историка моды, коллекционера и телеведущего Александра Васильева, которая открылась 27 июля.

Висагинас был основан в 1975 году, поэтому выставка прекрасно коррелирует с этой датой и позволяет взглянуть на моду времен зарождения города. Представленную коллекцию можно увидеть в культурном центре Висагинаса ежедневно с 16.00 до 20.00 до 26 августа.

Delfi поговорил с историком моды Александром Васильевым - о самой моде и о том, как она меняется с течением времени, а также спросили о новых и старых телевизионных проектах.

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