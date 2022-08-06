Висагинас был основан в 1975 году, поэтому выставка прекрасно коррелирует с этой датой и позволяет взглянуть на моду времен зарождения города. Представленную коллекцию можно увидеть в культурном центре Висагинаса ежедневно с 16.00 до 20.00 до 26 августа.

Delfi поговорил с историком моды Александром Васильевым - о самой моде и о том, как она меняется с течением времени, а также спросили о новых и старых телевизионных проектах.