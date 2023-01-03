aA
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в экранизациях комиксов Marvel, попал в аварию из-за погодных условий и находится в больнице в критическом состоянии, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, 51-летнего артиста доставили в больницу по воздуху. Представитель Реннера рассказал, что инцидент произошел при уборке снега, добавив, что актер "находится в критическом, но стабильном состоянии". Рядом с ним находится его семья.
Представители полиции заявили, что других пострадавших в аварии нет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве будут жестче контролировать торговцев автомобилями: несоблюдающих порядок ждут штрафы
Ограничение наличного расчета вызывает проблемы у...
Эфир Delfi: все цифры над I или статистикой по заблуждениям и мифам - как меняется Литва?
Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным...
Министр рассказал, что ждет водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей в 2023 году
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...
Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились
Председатель Верховного совета-Восстановительного...