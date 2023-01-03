По данным издания, 51-летнего артиста доставили в больницу по воздуху. Представитель Реннера рассказал, что инцидент произошел при уборке снега, добавив, что актер "находится в критическом, но стабильном состоянии". Рядом с ним находится его семья.

Представители полиции заявили, что других пострадавших в аварии нет.