"Звезда фотошопа": Семенович высмеяли за снимки с отдыха

«Спасибо Египет, я в восторге. Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно ещё раз проведу день на этой шикарной лодке», - написала Семенович в комментарии к посту.
Однако подписчики принялись критиковать Анну, обличая ее в использовании фотошопа. Так многих смутило отражение певицы на одном из фото.
«Аня - звезда фотошопа», - написала одна из них.
«Почему вы стесняетесь своей внешности? Зачем так себя фотошопить?» - задалась вопросом другая.
«В общем-то, нормальное явление. Но когда зрелая женщина 80+ кг делает из себя худышку – есть в этом какой-то намек на беды с головой», - злобно отметил подписчик.
Впрочем, нашлись и те, кто заступился за Анну.
«Хочет - фотошопит, хочет- хрен на лбу нарисует. Вам то какое дело. Красивая, молодая, счастливая. Настоящая», - защитила певицу поклонница.
Сама Семенович ранее рассказала подписчикам, как попала в египетский Шарм-эль-Шейх. Она заявила, что прилетела в страну транзитом через Стамбул. При этом она подчеркнула, что не боится коронавируса, так как у нее есть антитела.
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