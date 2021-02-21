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Среди тысяч объявлений о продаже недвижимости можно найти и предложения от знаменитостей. Правда, их стоимость зачастую существенно отличается от средней на рынке жилья. Что и почем можно приобрести у российских звезд, изучила "Комсомольская правда".
- 1. Золотой унитаз, немножко Эрмитажа и крокодиловая кожа: какую недвижимость продают российские звезды
- 2. Квартира Юлии Началовой - 1,12 млн евро
- 3. Джиган и Оксана Самойлова - 1,56 млн евро
- 4. Валерия и Иосиф Пригожин - 8,6 млн евро
- 5. Анастасия Волочкова - 1,45 млн евро
- 6. Бари Алибасов - 5,6 тыс. евро в месяц
- 7. Надбавка за фамилию на рынке не работает
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