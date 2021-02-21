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Среди тысяч объявлений о продаже недвижимости можно найти и предложения от знаменитостей. Правда, их стоимость зачастую существенно отличается от средней на рынке жилья. Что и почем можно приобрести у российских звезд, изучила "Комсомольская правда".
Золотой унитаз, немножко Эрмитажа и крокодиловая кожа: какую недвижимость продают российские звезды
© RIA/Scanpix
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Квартира Юлии Началовой - 1,12 млн евро

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