Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

У Дженнифер и Сильвестра трое детей - дочери София, Систин и Скарлет.
"Я люблю свою семью, и мы мирно и в частном порядке решаем свои личные вопросы", - заявил актер изданию USA TODAY через своего представителя. Не далее как в мае Сталлоне, которому 76 лет, и Флавин, которая на 22 года моложе его, отпраздновали серебряную свадьбу.
"Поздравляю со счастливой 25-летней годовщиной мою чудесную жену, - писал тогда актер. - Не хватает слов, чтобы описать, что эта невероятно самоотверженная, преданная, терпеливая женщина значила для нашей жизни, и я лишь хочу, чтобы мы так же прожили еще 25 лет! Спасибо, дорогая!"
Флавин тогда тоже не поскупилась на комплименты в соцсетях: "Поздравляю нас с 25-й годовщиной свадьбы! Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться, любишь и защищаешь нашу прекрасную семью! Наш брак с каждым годом становится все лучше! Я не могу дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе!"
Впрочем, позже этот пост был удален.
Первый намек на предстоящие неприятности появился 10 августа, когда Дженнифер опубликовала в "Инстаграме" фото с тремя дочерьми и подписью "Эти девочки - вот мой приоритет, ничто другое не имеет значения. Четверо навсегда".
Сталлоне, как утверждает DailyMail.com, нанес ответный удар и закрасил огромный портрет Дженнифер у себя на правом бицепсе изображением своей собаки.
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