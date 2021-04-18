В июне прошлого года Михаил Ефремов стал виновником аварии со смертельным исходом. Жуткий случай заставил общественность поделиться на два лагеря: одним было искренне жаль артиста, другие же сочли произошедшее закономерным итогом.

Как бы то ни было, Михаилу Ефремову не удалось избежать последствий за содеянное — с ноября 2020-го он отбывает наказание в исправительной колонии №4 под Белгородом.

У Ефремова до нынешнего времени не было возможности увидеться со своей женой Софьей Кругликовой: сначала из-за ограничений, связанных с пандемией, потом — из-за скорого отъезда из Москвы в колонию после следственных действий. Как поделился секретарь ОНК (общественной наблюдательной комиссии) Алексей Мельников, такой длительный промежуток времени без свиданий может расцениваться как нарушение прав заключенного.

Общение Михаила с родственниками и близкими осуществлялось либо по телефону, либо по переписке. Теперь же, когда ограничения были частично сняты, Ефремову удалось повидаться с супругой.

Когда график посещений будет налажен, к нему планируют приехать адвокаты. Как сообщается, актер намерен подавать кассационную жалобу.

“Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время — в целом жизнь там в человеческих условиях”, — прокомментировал представитель актера Петр Хархорин.

Напомним, что ранее появлялась информация о жизни Ефремова в колонии. Известно, что актер трудится на швейном производстве — вставляет замки в молнии защитных костюмов.

Отношения с остальными заключенными у Ефремова хорошие — они с уважением называют его “дядя Миша”.

Тем временем в Москве еще не завершено разбирательство в обстоятельствах произошедшего. Хотя ситуация казалась очевидной, трое свидетелей утверждают, что актера не было за рулем в момент аварии. Все трое категорически отрицают, что получили за свои показания какие-либо средства, сейчас над ними идет суд. Сам же актер еще в феврале пояснил, что не будет принимать участие в вопросах по этому делу.