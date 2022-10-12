Земфира на концерте в Тель-Авиве встретилась с Аллой Пугачевой и опубликовала совместное фото

"Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене). А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — подписала совместный снимок Земфира.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию второй раз с начала года в конце сентября. Первый раз она улетела в Израиль с мужем Максимом Галкиным и детьми весной после начала российского вторжения в Украину.

В конце августа она вернулась. В начале сентября она опубликовала два поста с осуждением ярых пропагандистов войны — Владимира Соловьева и Никиты Михалкова, а после похорон Михаила Горбачева высказалась против «насилия как способа удержания власти». Нападки пропагандистов и "патриотов" на певицу и ее супруга усилились.

После того как Максима Галкина признали в РФ иноагентом, она попросила через свои соцсети внести в этот список и ее.

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем. Честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.

После этой записи полиция начала проверку публикации по административной статье о дискредитации армии РФ.

4 октября Пугачева опубликовала в своем Instagram пост, адресованный критикам и хейтерам.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", — написала народная артистка СССР.

10 октября Алла Пугачева впервые публично прокомментировала свой отъезд:

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", — написала исполнительница в Instagram.