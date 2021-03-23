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Ведущий выходящего поздно вечером по будням телевизионного шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа во второй половине марта, в Twitter рассказал о состоянии своего здоровья.
Ivanas Urgantas
Ivanas Urgantas
© Scanpix

«Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально», — кратко описал детали болезни телеведущий, поблагодарив всех неравнодушных поклонников за беспокойство.

О том, что Ургант заболел COVID-19, стало известно 22 марта. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», – лаконично сообщил шоумен о недуге своим подписчикам в Twitter.

Из-за болезни Ургант вышел в эфир программы по видеосвязи из загородного дома. Вместо привычного выхода ведущего из-за кулис его коллега по шоу Дмитрий Хрусталев внес в студию большой монитор, который транслировал приветствие и традиционный монолог Урганта из домашнего кабинета. Авторы передачи назвали выпуск самым необычным из когда-либо снятых за всю историю проекта.

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MK.ru
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