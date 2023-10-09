Юрий Шевчук перенес инфаркт. Группа "ДДТ" отложила концерты до осени 2024 года

Курс реабилитации, как уточняется, продлится до середины декабря 2023 года. «Юрий чувствует себя хорошо», — подчеркивается в сообщении.

Концерты «ДДТ», запланированные на октябрь, группа перенесла на январь 2024 года и более поздние даты. На осень этого года у коллектива были запланированы концерты в Белграде, Тель-Авиве, Лимассоле и Дубае.

Шевчук неоднократно выступал против войны в Украине. В середине августа прошлого года музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии за антивоенную речь на концерте в Уфе в мае прошлого года.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал на концерте Шевчук. Его слова зал поддержал аплодисментами.