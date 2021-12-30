Яна Рудковская взбесила бедных россиян своими советами

УРОК ПО ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ ОТ ЯНЫ

Рудковская рекомендует покупателям марафона традиционный прием: поставить цель, конкретизировать по сроку, времени и реалистичности; поверить, что Яна верит в тебя.

УРОК ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Евгений Плющенко рекомендует приседать, скакать и перекатываться с пятки на носочек — и все это в хорошем настроении и с толковыми советами: “Мягко прорабатываем коленочки, суставчики. Делаем “восьмерку” бедрами. И в другую сторону — бедрышки работают внутрь. Друзья, я вам рекомендую заниматься спортом. Движение — это жизнь! Если мы сядем и будем смотреть телевизор, а еще употреблять алкоголь и неправильно питаться, это путь в никуда”.

УРОК ОТ ДИЕТОЛОГА

Эксперт советует провести разгрузочный день… на сигаретах, точнее на “аюрведическом ингаляторе”. В составе — базилик, куркума, гвоздика, солодка, тмин, корица. По словам диетолога, это здоровая альтернатива сигаретам и кальяну. Такие сигареты якобы помогают концентрации ума, профилактике бронхо-легочных расстройств.

ЗАВТРАК ОТ ЯНЫ РУДКОВСКОЙ

Яна рекомендует подавать завтрак на тарелках известного бренда. Состав завтрака — яйцо-глазунья, огурчики, фрукты. “Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат”, — уверяет Рудковская, демонстрируя столовые приборы по цене 10-14 тысяч рублей. Стоит отметить, что минимальная зарплата в России с 1 января повысится и достигнет аж 12792 рубля — 153,5 евро. Но и тут Рудковской есть чему научить россиян.

КТО ВИНОВАТ В МАЛЕНЬКОЙ ЗАРПЛАТЕ

“Если вы работаете с утра до вечера и получаете меньше, чем блогер, то виноват не блогер. И виноват не наш президент. Виноваты только вы сами. Почему у нас все время виноваты правительство или Яна Рудковская, которая зарабатывает больше, чем другие? Начните, попробуйте, придумайте. Я бью всегда европейские рекорды, есть цель побить мировые рекорды. Я лидер: чемпионка юга России по боулингу, имею один из лучших плейлистов для дискотек. Я всегда себя считала просто хорошим человеком: симпатичным, добрым, обаятельным. Ушла с одним чемоданом без копейки денег и поднялась”.

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

1. “Пусть дети подходят к вам, а не наоборот”.

2. “Катайте девочек по часовой стрелке, а мальчиков — против”.

3. “Конфликты между мужьями и детьми порождают жены”.