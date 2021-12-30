Яна Рудковская взбесила бедных россиян своими советами

УРОК ПО ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ ОТ ЯНЫ
Рудковская рекомендует покупателям марафона традиционный прием: поставить цель, конкретизировать по сроку, времени и реалистичности; поверить, что Яна верит в тебя.
УРОК ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
Евгений Плющенко рекомендует приседать, скакать и перекатываться с пятки на носочек — и все это в хорошем настроении и с толковыми советами: “Мягко прорабатываем коленочки, суставчики. Делаем “восьмерку” бедрами. И в другую сторону — бедрышки работают внутрь. Друзья, я вам рекомендую заниматься спортом. Движение — это жизнь! Если мы сядем и будем смотреть телевизор, а еще употреблять алкоголь и неправильно питаться, это путь в никуда”.
УРОК ОТ ДИЕТОЛОГА
Эксперт советует провести разгрузочный день… на сигаретах, точнее на “аюрведическом ингаляторе”. В составе — базилик, куркума, гвоздика, солодка, тмин, корица. По словам диетолога, это здоровая альтернатива сигаретам и кальяну. Такие сигареты якобы помогают концентрации ума, профилактике бронхо-легочных расстройств.
ЗАВТРАК ОТ ЯНЫ РУДКОВСКОЙ
Яна рекомендует подавать завтрак на тарелках известного бренда. Состав завтрака — яйцо-глазунья, огурчики, фрукты. “Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат”, — уверяет Рудковская, демонстрируя столовые приборы по цене 10-14 тысяч рублей. Стоит отметить, что минимальная зарплата в России с 1 января повысится и достигнет аж 12792 рубля — 153,5 евро. Но и тут Рудковской есть чему научить россиян.
КТО ВИНОВАТ В МАЛЕНЬКОЙ ЗАРПЛАТЕ
“Если вы работаете с утра до вечера и получаете меньше, чем блогер, то виноват не блогер. И виноват не наш президент. Виноваты только вы сами. Почему у нас все время виноваты правительство или Яна Рудковская, которая зарабатывает больше, чем другие? Начните, попробуйте, придумайте. Я бью всегда европейские рекорды, есть цель побить мировые рекорды. Я лидер: чемпионка юга России по боулингу, имею один из лучших плейлистов для дискотек. Я всегда себя считала просто хорошим человеком: симпатичным, добрым, обаятельным. Ушла с одним чемоданом без копейки денег и поднялась”.
ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. “Пусть дети подходят к вам, а не наоборот”.
2. “Катайте девочек по часовой стрелке, а мальчиков — против”.
3. “Конфликты между мужьями и детьми порождают жены”.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Женщина заболела ковидом в Турции и заплатила за медицинскую помощь немаленькую сумму (13)
Гедре с мужем отправилась на отдых в Турцию. перед...
С субботы в Литве меняется ряд правил дорожного движения: что важно знать (2)
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил...
"Delfi. Главное": "КНЦ" 2021 года или о главном в Литве (2)
2021 год подходит к своему завершению. Если посмотреть на...
Янина из Дзукии рассказала, какой будет оставшаяся часть зимы, и когда придет весна (6)
Янина Янушаускене из Марцинкониса с детства наблюдает...
Советник президента: обязательная вакцинация должна сопровождаться возмещением ущерба (13)
Президент Литвы Гитанас Науседа считает...