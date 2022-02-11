"Я не на ИВЛ": Дима Билан рассказал, как перенес коронавирус

Билан обратился к фанатам у себя в инстаграм-аккаунте. По словам певца, он не на ИВЛ, но у него был COVID-19. Он признается, что перенес его достаточно тихо и посоветовал не верить слухам о его плохом самочувствии. Уже прошлой ночью у него был отрицательный тест на коронавирус.

Артист поделился, что недавно почувствовал себя плохо, после чего сделал два теста. Оба, по словам Билана, показали отрицательный результат, но у него все равно оставалось странное ощущение, и в конечном счете болезнь действительно подтвердилась.

Билан говорит, что сейчас все прекрасно, его будущие выступления состоятся, а «Омикрон» его покинул. Певец подчеркнул, что они с врачами из 52-й городской больницы «постарались невероятно». Билан также признался в любви к «дорогим врачам» и пожелал им сил и здоровья. В заключение артист добавил, что доктора «как на войне», доблестные и любимые.