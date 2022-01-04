Как сообщили Би-би-си наследники Боуи, компания Warner Chappell Music получает издательские права на все 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта, один посмертный альбом, а также синглы и песни из других проектов. Всего в каталоге - 111 синглов и 51 видеоклип.
"Мы искренне рады, что музыкальное наследие Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music Publishing", - сказал Financial Times адвокат Аллен Грубман, который представляет интересы наследников Дэвида Боуи.
Как отмечает FT, 250 млн долларов - приблизительная оценка, точная сумма сделки, как обычно происходит в подобных случаях, не разглашается.
В сентябре прошлого года WMG договорилась с наследниками о приобретении прав на мастер-копии музыки Боуи, выпущенной с 2000 по 2016 год. До этого компании принадлежали права за записи 1968-1999 годов. Переговоры о продаже издательских прав продолжались несколько месяцев.
"Warner Music Group обладает лицензионными правами на весь каталог музыки Боуи с 1968 года. Благодаря новой сделке с Warner Chappell WMG теперь является домом для всего творчества Боуи как автора песен и исполнителя", - сказал представитель Warner Chappell Music.
Дэвид Боуи ушел из жизни в возрасте 69 лет 10 января 2016 года - всего через два дня после своего дня рождения и выхода последнего альбома Blackstar.
Его состояние унаследовали супруга Иман Абдулмаджид, сын Данкан Джонс и дочь Александрия Захра.
В декабре сообщалось, что американский музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь свой каталог звукозаписывающей компании Sony Music за 500 млн долларов, что стало рекордом для музыкальной индустрии.
До этого сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты. Суммы всех этих сделок были девятизначными.
Для музыкантов и их наследников продажа прав на музыку является залогом финансовой стабильности, а для крупных рекорд-лейблов - возможностью обосновать свою высокую рыночную стоимость и обеспечить доход за счет стриминга и лицензирования музыки для различных проектов.
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