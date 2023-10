Выпустят "Последнюю песню The Beatles" Now And Then с участием всех четырёх участников

Всё началось с того момента, когда в социальных сетях завирусили фото связанных с The Beatles достопримечательностей Ливерпуля, на которых было спроецировано изображение старой аудиокассеты. Загадочное послание, как мы и думали, предвещало анонс песни. Наконец, официальное заявление о её скором выходе было сделано.



Композиция Now And Then появится в продаже в четверг 2 ноября в виде сингла, в том числе на виниле с Love Me Do на обратной стороне (самым первым синглом группы, вышедшем в 1962 году).

Now And Then взята из той же партии неизданных демо-записей покойного Джона Леннона, что и Free As a Bird и Real Love, которые его коллеги по группе дозаписали и выпустили в середине 1990-х годов.