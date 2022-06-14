aA
Получивший на днях из рук Путина звезду Героя Труда кинорежиссер Никита Михалков высказался по поводу отъезда звезд шоу-бизнеса из России, назвав их "врагами".
Nikita Michalkovas
Nikita Michalkovas
© RIA/Scanpix

"Тот, кто подводит, — это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!" — заявил Михалков после вручения ему звезды Героя Труда в Кремле.

Кинематографист сообщил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что за последние 20 лет страна постепенно "отползала от края пропасти". Он также выразил мнение о том, что Россия дошла до момента, "когда или рождается заново, или нет".

Ранее актер Дмитрий Певцов также прокомментировал отъезд звезд из России. Он отметил, что в стране есть много талантов, которые займут место уехавших артистов и "будут замечательно работать".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Манипуляция от Никиты Михалкова: предупреждает о чипировании населения Земли

Почти три миллиона пользователей социальных сетей...

Андрюс Ужкальнис. С Киркоровым разобрались, настанет черед и других "ватников" (26)

После того как российско-болгарскому исполнителю...

Никита Михалков засудил собственного поклонника

Удивительный “подарок” преподнес сам себе на 75-летие...

TOP новостей

Врачи предупреждают: после перемен очереди станут больше, качество услуг ухудшится

Литовские врачи выступают против предложенной...

Виктор Успасских завершает политическую карьеру и уходит с поста главы Партии труда

Виктор Успасских завершает политическую карьеру и...

Отдыхающих у озер жителей ждет неприятный сюрприз: стоянка стала дороже

В минувшие выходные в Литве стояла приятная погода ....

Спецэфир Delfi: как вывезти зерно из портов Украины и избежать голода? Из Одессы - литовский политолог Альвидас Медалинскас

Турция предлагает переговоры между Украиной, Россией,...

В Литве планируется ввести плату за полив огородов

Садоводам в Литве придется платить и за полив садов и...