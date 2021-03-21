Волочкова оценила тело Собчак: "Без слез не взглянешь"

В частности, Волочкова рассказала об интервью, которое Собчак брала у балерины в бане в ее доме. По словам артистки, она от души показала Ксении все, дала ей то, что захочется, а в итоге вышла "некрасивая и бесстыжая подстава".

"Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии", - считает Волочкова.

"Самое главное качество, которое у нее присутствует, это зависть, желчь, невоспитанность, нереализованность как женщина", - говорит Волочкова.

"У нас пол страны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского алкоголик", - возмутилась Волочкова прежним высказываниям Собчак и добавила, что та могла ей и наркотики подсунуть.

Также Волочкова вспомнила, что Собчак обсуждала ее фигуру и не верила в то, что у нее пышная грудь от природы. Теперь в ответ балерина оценила фигуру телеведущей.

"Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!", — заявила в интервью Волочкова.