Волочкова объявила свою форму совершенной и отчитала "ущербных" подписчиков

Судя по всему, под теплым солнцем Волочкова расслабилась и решила вернуть возможность комментирования своих постов.

Изголодавшиеся хейтеры тут же бросились высказывать на ее странице в Instagram все, что они о ней думают. Анастасия, в свою очередь, разразилась постом, в котором отчитала своих завистников.

Волочкова, в частности, написала, что не обращает внимания на выпады «бестолковых» и «несостоявшихся» людей, а также прочих «советчиков».

«Как посмотришь на аватарки и фото этих ботов проплаченных или физиономии недолюбленных страшных "писак" и их фигуры, становится просто смешно и жаль этих ущербных людей», — заявила она.

Балерина добавила, что считает для себя главным — находиться в совершенной форме, которая, как считает она, многим не дает покоя.

Также она призвала подписчиков, которым она не нравится, просто отписаться от ее страницы. А своих поклонников она призвала не вступать в полемику с хейтерами.

Отметим, что на отдых Волочкова отправилась со своей новой любовью — бойфрендом по имени Олег. Правда, балерина старательно скрывается лицо своего избранника, выкладывая его снимки со спины или закрывая его лицо смайликами.