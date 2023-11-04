Вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк Жанной Беллино.

В документах по иску говорится, что когда она работала моделью на Манхэттене, друг организовал для них встречу с рок-группой после показа мод. В тот день Тайлер дважды подверг ее сексуальному насилию, утверждается в иске.

Первый инцидент произошел на прогулке, когда Тайлер якобы заставил ее зайти в телефонную будку, «грубо обращался» с ней и «щупал» ее — Беллино «сопротивлялась и изо всех сил и пыталась освободиться, но Тайлер удерживал ее», утверждает модель. Участники группы и другие сопровождающие их лица «смотрели, смеялись и не вмешивались», говорится в документах.

Второй эпизод произошел уже в баре отеля. Как утверждает модель, Тайлер прижал ее к стене и начал имитировать секс.

По ее словам, она «сопротивлялась и тянула его за волосы». Тайлер позвал ее в свою комнату, но она смогла высвободиться и убежать, напуганная и заплаканная.

По словам Жанны Беллино, она пережила «тяжелое и необратимое эмоциональное расстройство».