Вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк Жанной Беллино.
В документах по иску говорится, что когда она работала моделью на Манхэттене, друг организовал для них встречу с рок-группой после показа мод. В тот день Тайлер дважды подверг ее сексуальному насилию, утверждается в иске.
Первый инцидент произошел на прогулке, когда Тайлер якобы заставил ее зайти в телефонную будку, «грубо обращался» с ней и «щупал» ее — Беллино «сопротивлялась и изо всех сил и пыталась освободиться, но Тайлер удерживал ее», утверждает модель. Участники группы и другие сопровождающие их лица «смотрели, смеялись и не вмешивались», говорится в документах.
Второй эпизод произошел уже в баре отеля. Как утверждает модель, Тайлер прижал ее к стене и начал имитировать секс.
По ее словам, она «сопротивлялась и тянула его за волосы». Тайлер позвал ее в свою комнату, но она смогла высвободиться и убежать, напуганная и заплаканная.
По словам Жанны Беллино, она пережила «тяжелое и необратимое эмоциональное расстройство».
Тайлер обвинения со стороны модели и поданный в отношении него иск пока не комментировал. Би-би-си обратилась к представителям артиста.
Хотя предполагаемые инциденты произошли более полувека назад, в иске утверждается, что Беллино «страдала и будет страдать от сильной душевной и телесной боли, тяжелых и постоянных эмоциональных расстройств, физических проявлений эмоционального стресса, смущения, унижения и психологических травм».
В документе также отмечается, что она была «госпитализирована и получила лечение в результате инцидента» и до сих пор принимает лекарства, «чтобы справиться с сексуальным насилием».
Это не первое обвинение в сексуальном насилии в адрес Тайлера. Ранее с аналогичными обвинениями выступила другая женщина — Джулия Мисли. По ее словам, Тайлер состоял с ней в незаконных сексуальных отношениях, когда она была еще подростком.
В ее иске говорилось, что Тайлер использовал свой статус звезды шоу-бизнеса, чтобы «ухаживать, манипулировать, эксплуатировать и подвергать сексуальному насилию». Он даже убедил родителей Мисли разрешить ему стать ее законным опекуном, чтобы он мог перевезти ее через границу штата, не опасаясь ареста.
Вокалист Aerosmith те обвинения отверг.