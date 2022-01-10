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Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан рассказал в беседе с "Известиями", как и почему он перешел в греческое православие.
Dave Gahan /Foto: Sean Matsuyama
Dave Gahan /Foto: Sean Matsuyama
© Sony music

По словам певца, решение о переходе было не совсем его собственным. "Я женился на греческой девушке. А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие. Церемонию проводил священник", — заявил он. Музыкант отметил, что она прошла по всем правилам.

Также он признался, что любит посещать православные храмы.

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Gazeta.ru

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