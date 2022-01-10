По словам певца, решение о переходе было не совсем его собственным. "Я женился на греческой девушке. А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие. Церемонию проводил священник", — заявил он. Музыкант отметил, что она прошла по всем правилам.
Также он признался, что любит посещать православные храмы.
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