По словам певца, решение о переходе было не совсем его собственным. "Я женился на греческой девушке. А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие. Церемонию проводил священник", — заявил он. Музыкант отметил, что она прошла по всем правилам.

Также он признался, что любит посещать православные храмы.