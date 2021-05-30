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Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал в эфире «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, что его бабушка – Алла Пугачёва, скрывает от своих детей – Гарри и Лизы, факт родства с ним. Те даже и не подозревают, что Пресняков приходится им племянником.
Nikita Presniakovas
Nikita Presniakovas
© DELFI

Корчевников напомнил 30-летнему Преснякову, что семилетние Гарри и Лиза приходятся ему дядей и тетей. «Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно», - ответил Пресняков. Своих маленьких родственников мужчина просто «обожает».

Пресняков рассказал, что Гарри очень любит тяжелую музыку, у него любимая группа - Linkin Park. У Лизы же есть все предрасположенности к тому, чтобы стать артисткой. В любом случае, дети Пугачевой и Галкина ведут себя старше, чем им на самом деле.

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Кроме того, Пресняков рассказал, что у него сложились хорошие отношения со своим отчимом – Русланом Байсаровым, за которого Орбакайте вышла замуж после развода с Владимиром Пресняковым.

Сам Никита несколько лет назад женился на своей подруге Алене Красновой. Детей они пока не заводят, но в будущем намерены заняться этим.

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