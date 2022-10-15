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По данным газеты "Известия" внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой певец Никита Преснякова пересек границу России пешком.
Внук Пугачевой Никита Пресняков пересек границу России пешком
© Instagram.com nuotr.

В публикации говорится, что это произошло еще 24 сентября, через трое суток после объявления частичной мобилизации. Артист приехал в Ивангород и оттуда пешком направился на КПП на эстонскую границу, избежав автомобильных пробок.

По предварительным данным, Никита Пресняков имеет гражданство Литвы и поэтому виза ему не нужна.

Издание отмечает, что поэтому сообщения о том, что он мог быть мобилизован прямо из театра 7 октября, несостоятельны. Впрочем, ранее в Московском губернском театре опровергали эти публикации, да и сам Никита Пресняков называл их фейком.

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MK.ru
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