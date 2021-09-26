Виторган высмеял Собчак, припомнив ее модные фразочки

Когда-то, во время бурного выяснения отношений и скандального развода, Виторган высмеивал высказывания Собчак на тему порядочности. Теперь его позабавил опубликованный ею список фраз, по которому она предлагает выявлять пустомель.

В соцсети Собчак написала, какие слова, по ее мнению, должны заставить задуматься о необходимости перестать общаться с тем или иным человеком. Например, она считает, что вам начнут навязывать "магический коучинг" или "шапочку из фольги", если говорят: "Я в потоке", "Я в принятии", "Я в моменте", "Я в ресурсе", "Я на детоксе".

Статьи по теме: Ксения Собчак назвала причины развода с Максимом Виторганом

Также Собчак посоветовала быть настороже, если кто-то произносит: "О чем это для тебя?", "Вселенная дала", "Много наполненности", "На низких / высоких вибрациях", "Шлю лучики добра". Или, например, "До мурашек", "Я тебя услышал", "Отпусти это".

Многие подписчики Собчак согласились с ее мнением о том, что современный язык стал изобиловать странными и порой неуместными "терминами" и что их употребление может многое сказать о человеке. Но бывший муж, как всегда, оказался, критичен.

"Ксюш, ну, положим, „Я вас услышал“ - это что-то чиновничье", - пишет Виторган в комментарии.

Он также напомнил бывшей благоверной, что фразы "До мурашек", "Я на детоксе", "Просто побудь с этим", "Давай стремиться друг к другу", "Отпусти это", "Я в принятии" - сам узнал от нее.

"Это все вошло в мой словарь вместе с тобой!" - подметил Виторган.