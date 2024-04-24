2024.04.24 12:25

Виктория Бекхэм отпраздновала 50-летие в компании знаменитостей

 
rus.DELFI.lv
Victoria Beckham
Victoria Beckham
ФОТО: Shutterstock

17 апреля Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет. В честь этого события семья Бекхэмов устроила пышную вечеринку с участием известных гостей. Среди прочих на праздник пришли все участницы группы Spice Girls.

Виктория Бекхэм, бывшая певица Posh Spice, а ныне модельер и британская светская львица, устроила на выходных большую вечеринку для своих друзей и близких.

На ней присутствовало множество мировых знаменитостей — Том Круз, Гордон Рамзи, Джейсон Стайнем, Шарлотта Тилбери и многие другие.

Однако невестка Виктории, актриса Никола Пельтц, которая замужем за сыном Бекхэмов Бруклином, на мероприятии отсутствовала. Хотя Пельтц отправила свекрови горячие поздравления, сама она предпочла провести время с бабушкой.

Вечеринка в честь британской иконы моды стала еще более гламурной благодаря воссоединению некогда знаменитых Spice Girls, бывших подружек Виктории. На вечеринке девушки также вышли на импровизированную сцену, чтобы вместе исполнить свой хит 1997 года Stop.

Бекхэм пришла на свой день рождения в почти прозрачном платье мятного цвета, а мужчины в основном придерживались дресс-кода и пришли в смокингах.

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