ВИДЕО: Звезда сериала "Универ" получила перелом носа после удара мужа

"Это было самое эпичное 31 декабря, конечно же, 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге... перелом костей носа. Ну, хотя бы без смещения, и на этом спасибо, 2020-й! Мы смеемся", — рассказала актриса.

По ее словам, врач посоветовал ей быть предельно осторожной две недели: не кататься на коньках и тюбингах, а также не тереть нос и не спать на спине. "А если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону или провалится", — пояснила Хилькевич.

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Также артистка раскрыла подробности инцидента. Вечером 31 декабря она предложила мужу заснять эффектный ролик его с дочкой танцев. "Мой объектив начал скользить по деталями, вот в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос", — добавила звезда "Универа", отметив, что произошедшее — чистая случайность и стечение обстоятельств.

Хилькевич показала видео, на которое попал момент получения травмы. На кадрах заметно, как ее муж танцует с ребенком, затем его нога ударяет по телефону, на который снимала актриса, и он отлетает на пол. Участники вечеринки сразу бросаются оказывать пострадавшей помощь.