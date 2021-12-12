Пр словам Якубовича, Грачевский недооценивал вирус и не слушал компетентных врачей.
“Мы с Борькой дружили лет 30, наверное. Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечится таблетками”, — рассказал телеведущий.
Также в интервью “И Грянул Грэм” он поделился тем, как в период пандемии потерял очень близких людей. Телеведущий послал к черту политику, которая препятствует борьбе с пандемией, не допуская ассортимент разных вакцин.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В исследованиях COVID-19 – неожиданные выводы: кто чаще распространяет вирус? (67)
Мужчины распространяют COVID-19 чаще, чем женщины или дети,...
В Литве от коронавируса скончался первый ребенок (133)
Поздно вечером в субботу появилась информация о том,...
Попытка пациентки дать взятку закончилась чувством стыда: мы не для этого здесь лечим (9)
Информационные объявления в поликлиниках и больницах,...
Еврокомиссар Синкявичюс покидает партию "крестьян" (28)
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в воскресенье...
В Клайпеде зажгли огни на рождественской елке: маленькая интрига привела в город толпу людей (16)
Неожиданное решение для выбора новогодней елки в...