Пр словам Якубовича, Грачевский недооценивал вирус и не слушал компетентных врачей.

“Мы с Борькой дружили лет 30, наверное. Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечится таблетками”, — рассказал телеведущий.

Также в интервью “И Грянул Грэм” он поделился тем, как в период пандемии потерял очень близких людей. Телеведущий послал к черту политику, которая препятствует борьбе с пандемией, не допуская ассортимент разных вакцин.