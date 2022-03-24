aA
Знаменитый британский футболист на один день отдал свой профиль в Instagram главврачу регионального перинатального центра в Харькове.
Davidas Beckhamas, Iryna, akimirka iš Charkovo ligoninės / Vida press, Instagram nuotr.
Davidas Beckhamas, Iryna, akimirka iš Charkovo ligoninės / Vida press, Instagram nuotr.

В stories Бекхэма опубликованы несколько видео от Ирины Кондратовой, где она показала и рассказала, как живут врачи и пациенты в условиях войны. Сейчас все они находятся в подвальных помещениях, кроме детей и персонала палат интенсивной терапии - их технически переместить невозможно. Сложнее всего, говорит Ирина, было в первый день, когда пришлось приспосабливаться. Она выразила огромную благодарность своим коллегам, которые, несмотря на обстрелы, продолжают помогать детям появляться на свет.

Благодаря Бекхэму, о перинатальном центре узнали миллионы людей, которые сделали пожертвования для приобретения и доставки кислородных генераторов для новорожденных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...

Премьер Литвы: война в Украине – тупая, никаких правил не придерживаются

В четверг истекает ровно месяц со дня начала войны в...

Президент после телефонного разговора с Зеленским: Литва и дальше всеми силами будет поддерживать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду вечером,...