Ольга Бузова изрядно напугала поклонников, когда сообщила, что ей необходимо лечь в больницу. Причиной стала травма руки, из-за которой звезда страдает уже несколько недель. Теперь же артистка вышла на связь с фанатами и прокомментировала свое состояние.
“Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику “Вопрос/ответ” не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Восстановление будет долгим, но главное, что мы начали комплексное лечение. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами”, — поделилась артистка.
Ольга поблагодарила всех поклонников, которые искренне переживали за нее. Также она успела опровергнуть домыслы хейтеров, которые приписали звезде несуществующие операции. Так, по Сети разлетелись слухи, что Бузова находится в больнице не из-за травмы руки, а из-за пластической операции на грудь.
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