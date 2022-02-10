"На улице хорошо! Возьмите с собой хорошую компанию и идите гулять, кататься на лыжах и коньках. И почему нет — поиграйте в снежки", — сказал президент.

В момент записи видео дети играли с президентом в снежки, а после они прогулялись по лесу.