“Мне стыдно, что война в Украине происходит от имени моей нации. Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне… И в этом плане я вполне могу согласиться с этой фразой. Сейчас такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский”, — сказал артист в интервью Дмитрию Гордону.
Также он призвал россиян выходить на митинги и сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась.
Отметим, Иван Дремин ал несколько благотворительных концертов в Варшаве, на которых собирал деньги для помощи Украине. Во время одного из концертов рэпер встал на колени перед украинцами и извинился за войну.
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