ВИДЕО: Максим Галкин и его семья остаются в Израиле. Артист рассказал, почему

Запись ролика стала ответом хейтерам, которые ранее злорадствовали в комментариях к посту о нападении ХАМАС на Израиль и даже неприкрыто желали артисту и его семье смерти ("Обратно в Россию сейчас попретесь всей своей убогой семейкой, но надеюсь, в ваше такси по пути в аэропорт попадет снаряд"). Из-за множества антисемитских и полных ненависти высказываний, Максим закрыл возможность комментировать пост. И записал видео, где рассказывает, что сейчас происходит в стране, которую они с Аллой Пугачевой выбрали своим домом, как лично он будет помогать Израилю в это тяжелое время, и почему решил остаться, хотя мог бы уехать в любую страну Евросоюза.