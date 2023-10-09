ВИДЕО: Максим Галкин и его семья остаются в Израиле. Артист рассказал, почему

 
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Maksimas Galkinas, įvykiai Izraelyje /Foto: instagram, Scanpix
Maksimas Galkinas, įvykiai Izraelyje /Foto: instagram, Scanpix

Юморист Максим Галкин записал видео для своих подписчиков, в котором поясняет, почему его семья остается в воюющем Израиле.

Запись ролика стала ответом хейтерам, которые ранее злорадствовали в комментариях к посту о нападении ХАМАС на Израиль и даже неприкрыто желали артисту и его семье смерти ("Обратно в Россию сейчас попретесь всей своей убогой семейкой, но надеюсь, в ваше такси по пути в аэропорт попадет снаряд"). Из-за множества антисемитских и полных ненависти высказываний, Максим закрыл возможность комментировать пост. И записал видео, где рассказывает, что сейчас происходит в стране, которую они с Аллой Пугачевой выбрали своим домом, как лично он будет помогать Израилю в это тяжелое время, и почему решил остаться, хотя мог бы уехать в любую страну Евросоюза.


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