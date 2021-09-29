ВИДЕО | Иосиф Пригожин жаждет отомстить Сергею Шнурову — теперь на ринге

По его словам, музыкант заявлял, что готов встретиться с продюсером на ринге. Пригожин отметил, что принимает вызов. “И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле”, — сказал продюсер.
Пригожин также добавил, что “порвет Шнурова на куски” и готов к бою в любое время.
Ранее, в январе, сообщалось, что Шнуров написал заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Адвокат лидера “Ленинграда” Алексей Добрынин рассказал, что поводом для подачи заявления послужили угрозы Пригожина в адрес Шнурова. В полиции, впрочем, возбуждать дело не стали.
Ну а селебрити в комментах вовсю принялись резвиться. Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина пообещала подготовить Пригожина к бою, но поделилась подозрениями, что Шнур не придет. Дмитрий Губерниев в своей манере предложил другие конкурсы: "кто больше съест или выпьет", "кто больше сожжет денег", "кто крепче страну любит".
А простые пользователи просто смеются над новоявленным боксером и задаются вопросом, могут ли они встретиться просто — без зрителей и хайпа в соцсетях.
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