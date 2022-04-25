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”В таком количестве страшных вещей виновата Россия — и при этом говорит, что не виновата”. Максим Галкин попросил объяснить ракетный удар по Одессе, в результате которого погиб трехмесячный ребенок
M.Galkinas, išpuolio vaizdai Odesoje / Foto: Instagram, Scanpix
M.Galkinas, išpuolio vaizdai Odesoje / Foto: Instagram, Scanpix

Российский шоумен Максим Галкин, который сейчас с семьей находится в Израиле, прокомментировал в социальных сетях обстрел российскими войсками Одессы в канун Пасхи.

"Вчера в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе, погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне? Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники.

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Но вы одновременно молитесь с Патриархом Иерусалимским о мире (вы, официальные лица), вы приезжаете, везете Благодатный огонь в Москву — и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти ”высокоточные” ракеты попали в жилой дом, потому что украинское ПВО сбило эти ракеты. То есть, типа не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо?

В таком количестве страшных вещей виновата Россия — и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы. Малайзийский ”Боинг” — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Всё не мы. А мы чего там делаем?

Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память. С праздником Пасхи".

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