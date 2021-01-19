aA
Российская звезда эстрады Алла Пугачева приняла участие в онлайн-праздновании 85-летия композитора Раймонда Паулса. В своем поздравлении она отметила его исключительность и даже расплакалась.
ВИДЕО: Алла Пугачева расплакалась, поздравляя Раймонда Паулса с юбилеем
© Itar-Tass / Scanpix

Праздник для юбиляра придумал и воплотил тележурналист Арнис Краузе, который знаком с Паулсом около 20 лет и поддерживает с ним добрые отношения. На виртуальную вечеринку Арнису удалось собрать огромное число людей. Участниками стали родные композитора, а также юные вокалисты ансамбля Dzeguzīte, актеры латвийских театров, сотрудники Латвийского радио и даже Алла Пугачева. Каждый подготовил особое поздравление Маэстро. А 17 января празднование юбилея показал телеканал TV3.

Статьи по теме:
Передача о Пугачевой вызвала громкий скандал  (1)

В своем поздравлении Алла Пугачева назвала Паулса уникальным, неповторимым и гениальным. Она также добавила, что благодарна судьбе за встречу с ним. "И остались наши "дети" - наши песни, которые все любят", - сказала певица.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!

TOP новостей

Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву (46)

Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет...

Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет (32)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (51)

"Самый продолжительный карантин, который описывают в...

Навальный выпустил фильм про дворец Владимира Путина (36)

Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17...

Двое жителей одного подъезда скончались от коронавируса: люди ведут себя безответственно (28)

В Каунасе коронавирус за неделю унес жизни двоих...