aA
Согласно соглашению между Великобританией и Украиной, мероприятие пройдет в Великобритании, несмотря на то, что она заняла второе место в 2022 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления Европейского вещательного союза и BBC.
Eurovizija
Eurovizija
© Scanpix

По оценке ЕВС, Украинская сторона не сможет обеспечить необходимую для проведения мероприятия безопасность, поэтому конкурс пройдет в Великобритании.

"BBC постарается сделать его истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества", - заявил Тим Дэви, генеральный директор BBC. В ближайшее время, добавил он, BBC начнет поиск принимающего "Евровидение" города.

Статьи по теме:
Официально: "Евровидение" в следующем году в Украине проходить не будет
Концерт Kalush Orchestra в Каунасе: впечатляющее выступление и громкие овации

"В качестве принимающей стороны Великобритания будет чтить дух и разнообразие конкурса и, что наиболее важно, позаботится, чтобы он отражал недавнюю победу Украины на Евровидении и украинское творчество", - пообещала министр культуры Великобритании Надин Доррис.

В истории конкурса Великобритания ранее уже трижды принимала "Евровидение" вместо других стран-победителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Kalush Orchestra в Литве: я брошу панаму, будьте наготове

"Тут, в Вильнюсе , мы видим много украинских флагов,...

Спецэфир Delfi: ситуация в Мариуполе, Украинский центр в Литве и встреча с Kalush Orchestra

Из-за временной оккупации Мариуполя российскими...

TOP новостей

Самая большая средняя зарплата в июне в Литве составила 28 000 евро

В июне 19 литовских компаний платили среднюю зарплату...

Возвращение коронавируса: настоящие цифры заставят вернуть маски еще до осени

Специалисты говорят, что число больных намного выше,...

Выясняются обстоятельства трагедии: утонул белорус, который не послушал спасателей

В Швянтои в минувшее воскресенье гражданин Беларуси...

Спецэфир Delfi: пять месяцев войны — настроения и надежды украинцев

Прошло пять месяцев с момента нападения России на...

„Akropolis Vingis“ vizualizacijos „Akropolis Vingis“ vizualizacijos „Akropolis Vingis“ vizualizacijos

Обществу представлены визуализации проекта "Акрополис Вингис"

В минувший четверг во время удаленного заседания...